Julio garcía comesaña "En el peor escenario de los que manejamos hoy, el Cunqueiro sería suficiente"

Las horas del día nunca se le habían hecho tan escasas al equipo directivo del área sanitaria de Vigo para atender todos los frentes abiertos. El gerente, Julio García Comesaña, insiste en que su labor no es otra que poner a disposición de la plantilla todos los medios posibles para actuar de forma coordinada frente a la mayor crisis sanitaria que ha conocido el sistema público y destaca la "gran labor" que está haciendo todo el personal. Aunque prudente, con las previsiones muestra cierto optimismo.

- Con las cifras que manejan, ¿en qué punto está la pandemia en el área viguesa?

-La Xunta maneja una previsión y, en el caso de Vigo, hoy estamos por debajo. Todo parece indicar que no va a llegar a producirse, pero hay que ser responsables y trabajar como si fuera a pasar.

-¿Cuál sería esa previsión?

-De un número de pacientes hospitalizados y en críticos que, sin estar por encima de nuestra capacidad, nos hace ser precavidos. El dato exacto no está cerrado porque hay variables que se van obteniendo cada día y realimentando el modelo. En la que manejamos, el Cunqueiro no se llegaría a llenar.

-¿Para cuándo esperan ese peor momento?

-Las previsiones hablan de un incremento de ingresos en unas semanas, sin poder afinar exactamente, pero parece que las últimas informaciones nos van a obligar a revisarlo en positivo. En los últimos datos [del jueves], incluso hay una bajada y nos hacen ser más optimistas, sin dejar de ser prudentes.

- ¿No habrá que habilitar otros edificios?

-Nuestra previsión es que no y así llevamos trabajando desde el primer plan de contingencia. El escenario era que en Vigo no se necesitase más que la estructura que ya tenemos, especialmente habiendo colocado al Cunqueiro como epicentro de la gestión de la crisis, con todos los recursos que tiene. Además, es un hospital ya rodado. No obstante, hay que planificar otros escenarios.

- Entonces, ¿no será necesario el Ifevi?

-Tenemos confianza muy grande en el Cunqueiro. Es de los más grandes de España y de los mejor dotados de recursos materiales y humanos. Creemos que cubriría la estimación actual. Pero los parámetros pueden desajustarse. Además, trabajamos con los datos de Vigo, pero estamos en un sistema sanitario autonómico y tenemos que pensar en necesidades de otras áreas. Ante las dudas sobre las nuestras y las posibles de otras áreas, esa previsión del Ifevi tiene que estar sobre la mesa.

-¿Hasta cuántas camas se podrían habilitar en el Chuvi?

-El planteamiento es que en una situación extrema, todo el Cunqueiro o la mayor parte se pudiese destinar a patología Covid, preservando en la medida de lo posible. El Meixoeiro para lo que no se puede dejar de hacer: intervenciones quirúrgicas de cánceres, urgencias... El Cunqueiro tiene un potencial muy grande. En estos días, vamos a trasladar a todos los trabajadores cuál será el camino planta por planta. En el peor escenario de los que manejamos hoy, el Cunqueiro sería suficiente. Solo para Covid, podría llegar a las 800 camas si fuera necesario.

-Es casi ocho veces más los positivos ingresados que tienen ahora.

-Por eso. La capacidad de hospitalización valdría para cubrirlo.

-En situación normal, tienen unas 60 camas de críticos entre salas de reanimación y UCI. ¿Cuánto más allá se podría ir?

-Depende de que decisiones tomas. Si decides que ya no usas los quirófanos, tienes más. Va a haber pacientes que tengan infartos y otras cuestiones y hay que atenderlos igual. Manteniendo a estos, sí que tenemos más espacios en el Cunqueiro que se usan para cosas relacionadas con la reanimación con los que aumentar mucho la superficie de críticos. Nuestra capacidad normal podría doblarse.

- Por el momento, han traslado de pacientes y cirugías de Trauma al Meixoeiro. ¿Algo más?

-Intentamos llevar todo lo que se pueda hacer allí, con la magnífica seguridad que tenemos, y que podamos separarlo del Cunqueiro. Cuanto más ambulatorio y programado, mejor. Separar la urgencia del Cunqueiro genera muchas dificultades. En medio de este contexto, encima, desplazar pacientes urgentes es una opción que no nos gusta. Está previsto que pueda ser así en un futuro si fuera necesario.

-Una de las principales quejas del personal es la protección, con profesionales comprando material, recibiendo donaciones? ¿Cómo están las reservas de equipos de protección individual (EPIs)?

-El Sergas tiene una plataforma logística y compra de manera centralizada. El stock de contingencia nos hace ser moderadamente optimistas. No obstante, es muy importante el uso adecuado de los EPIs y siempre siguiendo los criterios del Sergas y de Preventiva. Agradezco muchísimo el apoyo del tejido social de toda el área de Vigo, que se ha movilizado. Nos han hecho llegar muchas propuestas. Todas las que tienen que ver con dispositivos de protección se trasladan a Preventiva y, cuando los valida, se recogen y se orientan al uso más adecuado.

-¿La plantilla se ha reforzado? -Sí. Hemos hecho contratos. Se acaban de aprobar 65 contratos de residentes de último año, tanto de las especialidades relacionadas con la pandemia, como en el resto de especialidades. Es un refuerzo importantísimo de la Xunta. A parte de eso, se han reforzado presencias físicas y localizadas... Se ha contratado a mucha gente.

-También se han suspendido descansos. No ha habido problema por parte de los profesionales, ¿no?

-No. Todo el mundo, mayoritariamente, se ha puesto a disposición de los mandos intermedios y ha puesto su profesionalidad por delante de todo. Además, se han prestado muchos voluntarios para formarse en las áreas de interés en la pandemia: Preventiva, que hemos reforzado todo lo que hemos podido; el ámbito sociosanitario; Urgencias; hospitalización; críticos; Microbiología, para las PCR; y equipos de Atención Primaria en urgencias en las cabeceras de comarca. Todas las áreas son importantes, pero ahora tenemos el foco en estas, sin olvidarnos de los trasplantes de Hematología, los infartos de Cardiología, los ictus de Neurología, las cirugías urgentes o los cánceres. Todo eso sigue y siguen trabajando intensamente. Queremos reconocer la gran labor que están haciendo todos los profesionales del área, tanto los sanitarios puros como los de soporte. También está siendo muy importante el papel de los mandos intermedios, coordinando a sus equipos y posibilitando este engranaje. Nuestra labor como equipo directivo es proporcionar los medios, para que el que está a pie de paciente haga el trabajo de la mejor manera posible. Queremos agradecérselo a todos los que permiten que el área sanitaria de Vigo esté cumpliendo con lo que todos los ciudadanos esperan y reconocen de ellos. También quería reconocer a la sociedad, que se está volcando con nosotros, desde la panadería que envía rosquillas a los ingenieros que nos hacen propuestas de todo tipo y muy serias.

- ¿Cuánto personal puede estar infectado?

-En torno a 50 profesionales. La mayoría no relacionados con el trato directo a pacientes, sino más bien al trato humano. En los sanitarios el efecto confinamiento es menor porque van a trabajar todos los días.

- Los profesionales piden que se les hagan pruebas. ¿Van a hacérselas? ¿Analizarán la inmunidad de todo el personal?

-Tenemos la suerte de contar con Benito Regueiro, catedrático de Microbiología, y su criterio es importantísimo. Hemos establecido una estrategia diagnóstica que forma parte del plan del Sergas. Estamos usando test de anticuerpos, pero por sí solos no sirven. Hay que integrarlos en el sitio adecuado de la cadena diagnóstica y combinarlos con PCR, que sigue siendo el gold standard.