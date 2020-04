"Todo el material de teletrabajo alcanza precios de lujo"

La empresa de venta on line "O Pirata.com" que dirige Ángel Costas afronta un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no incluye despido, sino una reducción de jornada a toda la plantilla, 16 trabajadores en total. Asegura Ángel Costas que es muy difícil trabajar porque la mercancía no llega a los contenedores que viene en barcos y por vía aérea la situación es más complicada y más costosa todavía. Así que los precios se disparan porque hay poca mercancía y mucha demanda. Algunos productos alcanza precios de lujo. En este sentido, Ángel Costas señala que las impresoras multiplicaron su valor de mercado. Ahora mismo valen el doble porque la demanda por culpa del teletrabajo es muchos mayor. Destaca el aumento de la demanda de productos como la webcam, que prácticamente había desaparecido del mercado y que ahora alcanzan un precio que es seis veces más alto que el de hace un año. Ángel Costas señala que China empezó a fabricar, pero que no alcanzó su velocidad de crucero. Hay contenedores que salieron de China pero que no llegarán a puerto en dos meses.