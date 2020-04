"Hay riesgo porque no sabes a quién llevas"

Los taxistas siguen al pie del cañón pese al confinamiento de la población. El suyo es un sector esencial. Sin embargo las ganancias son muy escasas para el riesgo que asumen. "Lo lógico, un día normal entre semana, era ingresar 50 o 60 euros, pero ayer me fui para casa con ocho euros", explica Pepe Antepazo en la parada de taxis de Concepción Arenal, en Moaña. "Todo el mundo está en casa. Solo se puede salir a comprar y apenas tenemos clientes. Los pocos que hay son viajes muy cortos como a la farmacia o al médico", indica.

Con mascarilla y guantes, reconoce que la situación le inquieta. "Con mucha tranquilidad no andas porque no sabes a quien llevas en el coche. Antes de ayer llevé a una señora al centro de salud de Cangas y me enteré de que la habían enviado en ambulancia para Povisa".

Antepazo no es optimista sobre el fin del confinamiento. "No lo veo claro, cada vez hay más casos. Creo que vamos a llegar a junio en este plan", concluye.