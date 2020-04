"La empresa se arregla con los fijos y no me prorrogan"

Alba trabajaba en una panificadora, uno de los sectores que a priori no está entre los más afectados. "Pero la empresa me comunicó que se arregla con los trabajadores fijos y no me prorrogan el contrato, aunque me dicen que seguirán contando conmigo para refuerzos", explica esta canguesa.