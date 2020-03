Entre dos y tres casos presenciales de Cangas y Moaña al día

Primer fin de semana en Moaña con su centro de salud cerrado debido a la reorganización sanitaria por la pandemia del Covid 19, que entre Cangas y Moaña está provocando entre dos y tres casos presenciales al día, según señala el coordinador del centro de salud cangués, Ignacio Villoch, que desde el lunes es el centro de referencia para el coronavirus para ambos municipios. Asegura que, por suerte, en esta zona no hay muchos casos. Explica que hay tres modalidades de atención. La mayotría de los ciudadanos están cumpliendo y en lugar de acudir, llaman por teléfono. Si tienen síntomas leves se les pide estar en casa siguiendo unos protocolos. En el caso de tener que valorar, se les cita en Cangas -son esos casos presenciales; y los que llaman con síntomas más graves ya se tramita la asistencia con el 061 y su traslado a hospitales. También es posible que los mismos pacientes graves hubieran llamado por sus propios medios al 900 o al 061.

Ayer se materializó el traslado a Cangas tanto de del punto de urgencias (PAC) de Moaña como de las guardias de Atención Primaria de los sábados por la mañana en este centro, que solo estará abierto de lunes a viernes para Atención Primaria. Villoch asegura que todo el traslado se realizó"sin incidencia", organizado ya desde el día anterior. Ahora los PAC de urgencias de Cangas y de Moaña se han unificado mientras dure la crisis y tienen tres médicos (los dos de Cangas y el de Moaña). Explica que se optó también por el traslado de las guardias de los sábados por la mañana en Moaña, que realizaba un profesional médico y otro de enfermería porque "no era coherente tener un facultativo en unas dependencias sin capacidad para separar una incidencia por insuficiencia respiratoria de otra patología. De mezclarse un caso de coronavirus, aún a sabiendas que debían derivarse a Cangas, el centro tendría que cerrarse.

Cangas sí dispone de esa separación con dos circuitos, uno para Atención Primaria y PAC, al fondo; y otro, a la izquierda para infecciones respiratorias sospechosas de coronavirus. Para ello se ocuparon las salas de fisioterapia -pasó Moaña- y de matrona -a otra zona del centro. Reconoce que la puerta de entrada es la misma para todos, pero hay un celador y los pacientes no andan libremente por el centro. El equipo que atiende la zona de Covid 19 está formado por un profesional médico y otro de enfermería aunque éste último no tiene que estar siempre. Disponen de equipos EPI de protección. Se trata de los mismos facultativos que atienden otras áreas "pero se supone que estamos protegidos con estas medidas. Hemos tenido contacto con el paciente pero no con el germen".