La concesionaria recuerda que en hogares con positivos los residuos deben ir en tres bolsas

La recogida de la basura es uno de los sectores que también se ve afectado por esta crisis del coronavirus, sobre todo en lo que respecta al material desechable. La situación no impedirá, sin embargo, que este próximo miércoles día 1 de abril se materialice el cambio de contrato de la empresa que hasta ahora está realizando el servicio para la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo en Cangas, Moaña y Bueu, la portuguesa Recolte, a Urbaser en lo que supone el último año de la concesión hasta que el organismo supramunicipal, que ahora preside la alcaldea de Moaña, Leticia Santos, vuelva a sacarlo a concurso.

Por el mo,mento, Recolte está aplicando en la recogida de la basura las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad con instrucciones sobre la gestión de los residuos. Esta normativa establece que los residuos en contacto con el Covid-19 procedentes de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios o centros similares se gestionarán a través de los gestores autorizados, conforme a la regulación autonómica, no siendo estos residuos de competencia municipal. Por lo que respecta a la recogida de los resíduos en hogares con familias que en positivo o en cuarentena por el virus, los residuos deben depositarse exclusivamente en el contenedor de fracción resto, es decir los verdes, pero tomando una serie de precauciones, tal y como señalan en la empresa. Los residuos del paciente han de eliminarse en una bolsa plástica (Bolsa 1), sin realizar separación para reciclaje y preferiblemente en contenedor con tapa y pedal de apertura. Esta Bolsa 1 debe recogerse en otra bolsa, fuera de la habitación, con guantes y mascarilla del cuidador (Bolsa 2). Las bolsas debe n introducirse en la que está destinada al resto de residuos domésticos destinados a la fracción resto (Bolsa 3), que se depositará exclusivamente en el contenedor para este tipo de residuos (fracción resto). Esta basura no puede ser objeto de triaje manual y debe ser destinadaa la incineración o al depósito en vertedero. Su tratamiento previo, en caso de producirse, debe de realizarse de forma automática.

Desde la empresa recuerdan que los guantes de latex o nitrilo, así como las mascarillas, tan utilizadas en esta pandemia del Covid-19 por los ciudadanos, no son envases y, por lo tanto, en ningún caso deben tirarse en el contenedor amarillo destinado a envases ligeros.

En la recogida de los residuos urbanos trabajan una treintena de personas. La recogida sigue igual,en dos turnos, de 06:00 a 12:30 horas y de 22:00 a 04:20 horas de la madrugada. La presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que ya se pidieron mascarillas reforzadas de la clase 2 y guantes para estos trabajadores teniendo en cuenta que además en Moaña se dieron los primeros casos de contagios por coronavirus. Confirma que la Mancomunidad no dispone de gestor autorizado y que se ha reforzado la limpieza de contenedores. Recuerda que hay contenedores de carga lateral que los trabajadores ya no tocan y tampoco se tocan las bolsas en los de carga trasera. A la residencia de Aldán, por ejemplo, se manda un camión de los que no compactan para no romper las bolsas.