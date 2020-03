Con clase extraescolar de zumba

En Moaña, la presidenta de la Federación de Anpas "Arco da vella", Cristal Cabezas, asegura que en la escuela infantil de O Con, en donde está su hijo, lo que hacen es enviar actividades a diario por la aplicación gratuita Remind, con propuestas de todo tipo: inglés, yoga, bailes,lectoescritura, plástica. "No hay tiempo para aburrirse"con un niño pequeño. Incluso la profesora de extraescolares de zumba desde la semana pasada ofrece todos los días una clase de zumba kids a través de zoom, una aplicación gratuita. Hay padres que cuestionan cómo gestiona la consellería las tareas escolares, no saben si los directores reciben instrucciones, pero creen que hay una carga excesiva y el acceso a internet no es algo que tengan todas las familias, ni siquiera un ordenador por niño. "Supone estrés", dicen. Otros creen que no se cuida la parte emocional de los niños. En Tirán usan classroom y cada día los profesores envían actividades y se da feedback, también se trabaja a través de messenger. En A Guía utilizan la plataforma academicID, excepto los niños que están en Edixgal, que ya usan su ordenador y su plataforma de siempre. Hay deberes a diario y siguen el horario que tenían en el colegio, es decir el lunes, las asignaturas del lunes.