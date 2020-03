Carro critica que la alcaldesa no consulte con la oposición la toma de medidas

El edil de XM, Javier Carro, mostró ayer su enfado porque la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, acusase a la oposición de no colaborar durante la crisis del coronavirus. Carro asegura que la regidora cayó en "dejación de funciones" por no llamar a los grupos de la oposición para tomar medidas en conjunto. "Solo se acuerda de que existimos para criticarnos", dice. Insiste en que es imposible que la oposición esté de acuerdo o no con las medidas a adoptar "si no nos convoca para nada".

Pide que las propuestas se acuerden con todos los grupos "porque esto es demasiado serio para hacer juegos de política". Asegura que el gobierno local contaba con su lealtad y unidad "hasta que la rompió criticándome". Recuerda que en la última comisión pidió la comparecencia de la alcaldesa como responsable de la Policía Local.

Finalmente, Javier Carro critica con dureza que el ejecutivo local "organizase una comisión con nueve concejales cuando sabía que un miembro del bipartito tuvo contactos con personas que entonces estaban siendo investigadas por posible positivo en Covid-19". Por ello pide a la regidora que empiece por ella misma la unidad y lealtad, porque estuvimos nueve personas sin contar a los que podrían contagiar, máxime teniendo personas mayores y dependientes a su cargo".

Las quejas de la alcaldesa a la oposición partieron de las críticas del edil del PP, Víctor Carballal, sobre las desinfecciones.