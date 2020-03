Bueu inicia el cambio de farolas en el parque de Banda do Río

La paralización de la vida municipal no ha impedido al Concello de Bueu la retirada ayer de las seis farolas del parque infantil de Banda do Río, se supone que para ser cambiadas cumpliendo con la petición de la asociación de vecinos de este barrio. Las farolas antiguas eran de hierro fundido y ya llevaban instaladas desde hace varios años. La Asociación mostraba ayer su satisfacción. Se ve colmada así una de las muchas reivindicaciones de este colectivo que en el último pleno volvió a plantearlo al alcalde. Banda do Río también espera que se sumen otras peticiones como la zona de carga y descarga, la prohibición de estacionar con pivotes en la curva de Can do Penedo y el giro en Pazos Fontenla con la subida A Carrasqueira para no obligar a los usuarios a ir hasta Achadiza a realizar el giro.