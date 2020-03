Ignacio Villoch: "No hay que salir de casa"

El coordinador del centro de salud de Cangas, Ignacio Villoch, es tajante y no le tiembla la voz cuando asegura que la población no debe de salir de casa ni con el pretexto de la barra de pan. Asegura que si se se están adoptando todas estas medidas en la atención primaria, primando la consultas telefónicas, es porque estos centros son focos de contagio y que la única manera de parar la infección es "no salir de casa". Ahora desde el centro de salud de Cangas, los facultativos podrán solicitar directamente la prueba diagnóstica a un paciente por sospecha de COVID-19, cuando antes tenía que pasar por Medicina Preventiva, que seguirá coordinando lógicamente todo el movimiento de toma de muestras. Medicina Prevetiva se pone en contacto con el paciente para confirmar la manera de hacer la prueba, bien desde el propio coche particular en el que se desplazace al Meixueiro, en donde se la hacen sin salir del vehículo, o desplazándose los equipos móviles de los hospitales de Vigo a casa, todo dependiendo del estado del paciente.