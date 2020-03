Las farmacias ya casi no disponen de termómetros y alcohol y empiezan los problemas con las recetas

El desabasteciento de los productos farmacéuticos para protegerse del coronavirus es prácticamente total en las boticas de O Morrazo. Ahora mismo ninguna dispensa mascarillas. Los guantes, termómetros y alcohol llegan a cuentagotas. Los farmacéuticos entienden que prioridad ahora mismo sean los hospitales, pero resulta que desde hace más de mes y medio que nada se sabe de las mascarillas. Comentan los farmacéuticos que en menos de dos semanas no habrá tampoco paracetamol, al ritmo con el que se aprovisiona la gente, desde que se corrió el bulo de que el ibuprufeno era malo para la lucha contra el coronavirus. Pero hay profesionales en O Morrazo que van más allá y comentan que la falta de medicamentos es algo que se detecta desde hace año y medio y "no sabemos a qué se debe. Hay numerosos medicamentos que, de reprente, desaparecen, y vuelve a aparecer al cabo de un tiempo. Y se trata de medicamentos que no tienen sustitución, en muchos casos, lo que obliga a recurrir a los pacientes a Sanidad Exterior, en Vigo".

Los farmaceúticos destacan la tensión que se vive esos días en las farmacias, con clientes que no encuentran lo que quieren comprar, con personas mayores que acuden dos y hasta tres veces a la farmacia a pesar de la orden de confinamiento y de la recomendación que se les hace de que acusan solo un día. "Las personas mayores son las que más incumplen la orden de confinamiento. No hay manera de que hagan caso a nuestras recomendaciones. Pero es imposible", manifesta uno de los farmaceúticos que recuerda que ellos también trabajan sin mascarillas. Los profesionales farmaceúticos también se enfrentan al problema de ver como acuden muchos pacientes para coger sus recetas que no fueron renovadas por sus médicos de cabecera a pesar de estar relacionadas con enfermedades crónicas o graves. "Nos comentan que su médico de cabecera no responde al teléfono, que es imposible entrar en contacto telefónico con el centro de salud de referencia para renovar las rectas de unos medicamentos que necesitan. Nosotros no podemos servir esa medicación sin receta, aunque conozcamos la situación del paciente. En este sentido, el Sergas debería adopar medidas como ya se tomaron en otras comunidades autonómicas, como prorrogar durante dos meses esas rectas. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Galicia se está trabajando para llegar a un acuerdo de este tipo, que sirvirá también para rebajar la carga de llamadas a los centros de salud. Farmacéuticos de Moaña tienen constancia por sus pacientes que no se dan cita telefónica hasta el 16 de abril.

Respecto a este último asunto, el Sergas manifestaba ayer que los pacientes tienen que llamar por teléfono a su centro médico de familia o al farmacéutico del centro. Precisamente desde ayer estos últimos pueden contactarse por internet.

Las farmacias no hacen más que insistir en sus pedidos, "lo hago todos los días", tanto a la cooperativa como directamente a los laboratorios, asegura en una botica en Bueu, en donde también reconocen que no creen que vayan a disponer de la mercancía pronto porque ahora la prioridad de los laboratorios está atender las peticiones del Gobierno y de los hospitales, "y es lógico". En el caso de esta farmacia, es la propia titular y sus trabajadores los que se encargan de limpiar, incluso por fuera la fachada con lejía: "Limpiamos nosotros, no entra nadie, como tampoco el repartidor. reonocen que lo importante ahora es que la población se quede en casa todo lo que pueda: 2es muy estresante ir a un supermercado y a una farmacia", señala.

En otra farmacia señalan que les ha quedado algún termómetro de stock, pero que es difícil conseguir alcohol, una semana puedes recibir seis botellas y otra, ninguna "y la demanda es brutal".