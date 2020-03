Las dudas sobre las condiciones del confinamiento colapsan el teléfono de la Policía

Las dudas en los vecinos del decreto de confinamiento, así como el permanente cambio de normativas, está colapsando cada mañana el teléfono de la Policía Local de Moaña. Estos días se hace complicado poder contactar con la jefatura. Desde este cuerpo explican que la mayor parte de las dudas vienen del uso de coches particulares por más de una persona.

Se les informa que no deben circular dos personas en los asientos delanteros y que no se pondrá multa siempre que se trate de casos justificados como que el pasajero no tenga carnet de conducir, sea una persona dependiente o se trate de dos compañeros de un mismo centro de trabajo con el debido justificante. No faltan tampoco las llamadas para denunciar a vecinos que están paseando u otros casos que presuntamente se salten el confinamiento obligatorio.

Por otro lado, ayer el cuerpo de policía de Moaña difundió en sus redes sociales un vídeo con un río del municipio de fondo en el que recuerdan a los ciudadanos que "nosotros también somos un colectivo de riesgo" y les piden "ayuda" quedándose en su domicilio mientras dure la alerta sanitaria.