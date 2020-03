Un carnaval en medio de la cuarentena

La declaración del estado de alarma no impide que, dentro de los límites del confinamiento, no haya espacio para cierta diversión y fiesta. Llevamos una semana de encierro y todavía quedan tres más en cuanto el Congreso apruebe la prórroga anunciada ayer. Así que iniciativas la de ayer en As Lagoas, en Bueu, son imprescindibles para poder aguantar.

Hace dos semanas Bueu ponía el broche a su carnaval con el popular Enterro do Paxaro do Mal Agoiro. Ayer muchos vecinos volvieron a ponerse el disfraz en una particular fiesta en As Lagoas. Esta vez no estaba permitido salir a la calle y el carnaval era en los balcones del entorno de la céntrica urbanización. En uno de ellos estaba la promotora de esta iniciativa, que recogía peticiones y se encargaba de amenizar el ambiente con música. Una iniciativa bautizada como "As Lagoas Party", para sobrellevar lo mejor posible el encierro.

Estos días hasta la Policía Local se está sumando a la "fiesta" y a partir de las ocho de la tarde recorre algunos lugares del municipio con las sirenas puestas para fomentar el aplauso a los sanitarios. Ayer se sumó la ambulancia del 061 con base en la localidad y acabaron el recorrido delante del centro de salud, con un merecido aplauso al personal que se encontrba de guardia.

Praza de Andalucía

En la canguesa Praza de Andalucía la hora de los aplausos también es una fiesta desde comienzos de la pasada semana. Del Edificio Xoia partieron las primeras emisiones del Himno Galego y del "Resistiré".

Este sábado, micrófono en mano, los vecinos incluso se animaron a cantar el cumpleaños feliz a una niña llamada Xulia. Toda iniciativa es poca para poner una sonrisa a la gente en este duro periodo.