Las plazas luchan por seguir a flote y ser alternativa a las colas

Las imágenes de largas colas delante de los supermercados se han hecho virales durante esta primera semana de confinamiento y cuarentena. Una imagen que contrasta con la que se puede ver en los mercados por antonomasia de localidades marineras como Cangas, Moaña y Bueu: sus plazas de abastos. Las pescantinas y los puestos que rodean las bancadas principales aprovechan para recordar que siguen trabajando y surtiendo de producto fresco y de calidad a la población. Son una alternativa a las colas que lucha por mantenerse a flote en estas semanas convulsas.

"En algo hay que entretenerse", se justificaba una pescadera de la plaza de abastos de Cangas que hablaba por teléfono con la familia a media mañana de ayer, hora punta para las ventas en un sábado normal. "Pero este no lo es y las ventas no son ni la sombra de lo que tendrían que ser", se queja. Rondaba el reloj las 11 y, a su lado, algunos puestos seguían con la mercancía intacta. "Si no viene gente, repartiré el pescado entre los allegados", adelantaba una compañera mientras adornaba el género en el mostrador sin encontrar a quién ofrecérselo, al igual que un carnicero que departía en el pasillo con sus allegados, sin olvidar la distancia de seguridad. Otros comerciantes ni siquiera acudieron al puesto de trabajo, y algunos incluso han echado la persiana. "No vale la pena exponerse al contagio sin hacer caja, aunque yo no pienso tirar la toalla. Ya vendrán tiempos mejores", alentaba una de las más optimistas.

Ante este panorama, son varias las vendedoras y vendedores de productos perecederos que sopesan mantener la actividad o "tomarse un respiro mientras esto no remonta". Lo más llamativo, dicen, es que "los supermercados se llenan" y muchos clientes "ya compran también allí el pescado, la carne o las verduras, para regresar antes a sus casas", explica una clienta que se identifica como "una devota de la plaza de abastos de toda la vida".

En Moaña, las placeras buscan también aportar soluciones a los vecinos en estos momentos de confinamiento y, ante las larguísimas colas de los supermercados, sobre todo durante la jornada de sábado de ayer, han anunciado que están dispuestos a llevar los productos por encargo a los domicilios, si así se requiere. Aunque las ventas no se desplomaron en el mercado de abastos moañés, la afluencia de compradores no se corresponde con las aglomeraciones que se viven a las puertas de los supermercados. "La gente debe saber que estamos aquí para dar servicio. Los que vienen, compran sobre todo mucha carne para congelar. Pero también vendemos fruta y pescado fresco, que seguimos teniendo", recuerdan. Además de abrir todas las mañanas, los martes y viernes también trabajan de tarde.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, recordó ayer que la plaza se mantendrá abierta en todo momento "porque es un servicio esencial de distribución de alimentos". Eso sí, pide a los usuarios "que no se agolpen y guarden la distancia de seguridad para ayudar a frenar la propagación del virus". Las placeras trabajan con guantes y mascarillas y guardando la distancia máxima con los clientes. "Yo soy bastante tranquila, pero aún así ahora estamos todos asustados, como es normal", reconoce una vendedora.

La plaza de Bueu suele ser de las más concurridas y para muchos clientes resulta especialmente atractiva porque abre en horario de tarde. Durante los días anteriores al decreto del estado de alarma se notó un ligero tirón en las ventas del pescado ya que hubo personas que decidieron surtirse con antelación comprando especies aptas para congelar, como merluza, rapante o lenguado. Esta semana la situación ha cambiado drásticamente, tal como reconocen desde la directiva de la asociación de comerciantes. "Los puestos de congelados, frutas, carne y pan siguen casi todos abiertos, pero no pasa lo mismo con los del pescado", explican. El mercado cuenta con una veintena de bancadas, de las que en estos momentos abren menos de la mitad debido a la baja afluencia. "Hay comerciantes que ya compran menos pescado porque las ventas han caído", apuntan. Por ello desde la directiva hacen un llamamiento a la población para que "sepa que seguimos aquí, con producto fresco y de calidad". Todo ello sin las colas de otros establecimientos y respetando las recomendaciones de seguridad de las autoridades sanitarias. De momento tanto los comerciantes como el Concello de Bueu apuestan por mantener su actividad tanto en horario de mañana como de tarde.