Bueu pone en marcha un servicio de ayuda para personas que no pueden salir de casa

La Concellería de Benestar Social de Bueu pondrá en marcha a partir de mañana un sistema para ayudar con las compras a personas a las que la crisis sanitaria y el estado de alarma provocado por el coronavirus no les permita salir de sus domicilios para efectuar compras básicas, ya sea en el supermercado o de medicamentos en las farmacias. Los afectados tendrán la posibilidad de ponerse en contacto con el departamento de Servizos Sociais, que gestionará la compra con el personal de la empresa del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Este programa está pensado para personas mayores o con problemas de movilidad, que debido a sus circunstancias no pueden salir de sus domicilios o tienen problemas para desplazarse. También está dirigido a familias monoparentales o en las que temporalmente solo esté uno de los progenitores en casa (por ejemplo, en el caso de los marineros de altura) y que no puedan dejar solos en el domicilio a menores de corta edad o no dispongan de un vecino o familiar cercano para realizar las compras. "Es un servicio que ponemos en marcha para atender a las personas que lo necesiten y pedimos a la ciudadanía que se utilice con un enfoque de responsabilidad social", apunta la concejala de Benestar Social, Inmaculada Rodríguez.

El operativo se prestará en colaboración entre el departamento municipal de Servizos Sociais y la empresa del SAF. Las personas que lo necesiten pueden llamar al teléfono 886 12 48 16, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y el personal del Concello registrará su solicitud. A continuación se trasladará al SAF, que se encargará de cumplir con el encargo entre esa misma jornada y la mañana de la siguiente. Fuera de ese horario estará también disponible el teléfono de la Policía Local de Bueu, 986 32 00 62, pero solo para casos urgentes.

Inmaculada Rodríguez explica que se optó por este sistema debido a que Bueu carece de un servicio de voluntariado activo y porque se entiende que la mejor manera de controlar el servicio es con personal que está habituado a estas tareas, como el del servicio de ayuda en el hogar.

Por otro lado, desde el Concello se continúa con la adopción de medidas para evitar en la medida de lo posible el contagio del Covid-19. A pesar de algunas quejas desde el ejecutivo local defienden la necesidad de precintar las fuentes públicas y a mayores se ha decidido cerrar los cementerios, tal como hicieron otros municipios del entorno.