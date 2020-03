La situación de la pareja de Coiro en Tailandia "se ha complicado"

"La situación se ha complicado" para Bruno Gallego y Patricia Cortizo, la pareja de Coiro que viajó a Tailandia por ocio y que permanece atrapada en el país del sureste asiático por la falta de vuelos derivada de las crisis del Covid-19. La compañía aérea "no nos ofrece ninguna opción vía punto europeo", explicaban ayer, por lo que no encuentran una alternativa viable a seguir esperando a la repatriación cuando Turkish Airlines recupere la ruta o enlace que les permita finalizar su odisea de forma satisfactoria. "La opción de volar con otras compañías no nos la aconsejan porque sería pagar un dinero desorbitado con un escenario incierto y perdiendo la posibilidad de reubicación con Turkish, que en ese caso no se haría cargo de nada".