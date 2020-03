El positivo por Covid-19 de un enfermero obliga a cerrar el centro de salud de Domaio

Los casos de positivos por Covid-19 no paran de crecer en toda España. Galicia, aunque con menor incidencia todavía, no es una excepción y en O Morrazo también aparecen nuevos casos. El último fue el de un enfermero del centro de salud de Domaio que dio positivo en el test tras su jornada laboral del miércoles. Ante esta situación la EOXI de Vigo decidió que este consultorio médico no se abriese a lo largo de la jornada de ayer. La doctora contestó desde su domicilio las citas de atención telefónica que tenía programadas y las nuevas llamadas de pacientes se derivaron directamente a la Casa do Mar del centro de Moaña, en donde estuvo centralizada ayer toda la atención médica en el municipio.

La intención del Sergas es que el consultorio de Domaio pueda reabrir con normalidad el lunes. Para ello el personal de limpieza del Concello -que se encarga de este mantenimiento- trabajará en la desinfección a fondo del espacio el domingo. Los servicios epidemiológicos de la Xunta recomendaron al Concello que este trabajo se aplace al domingo, por mayor seguridad para garantizar que ningún objeto del inmueble esté contaminado. Desde el gobierno local, la alcaldesa, Leticia Santos, mostró ayer su malestar por no haber sido informada sobre este cierre con antelación.

El concejal de Personal, Aldán Santamarina, se puso en contacto de forma inmediata con el limpiador que se encargó del consultorio de Domaio la tarde del miércoles, antes del festivo. Confirmó que no sufría síntomas de ningún tipo y le advirtió del positivo para determinar si había tomado todas las precauciones necesarias en materia de uso de guantes y desinfección constante de las manos.

El consultorio de Domaio tenía desplazados, desde el lunes 16 de marzo, a todos los usuarios del consultorio de Meira, pues este segundo ocupa un bajo pequeño y la EOXI tomó la decisión de cerrarlo de forma temporal al entender que este centro tiene dificultades estructurales para diferenciar a pacientes con patologías respiratorias y carece de espacio para disponer de salas de aislamiento, que sí están disponibles en centros de salud de referencia y en los PAC.

La misma decisión se había tomado con el consultorio médico de O Hío (Cangas), desplazando a sus usuarios al de la parroquia de Aldán.

Moaña es el municipio con más casos confirmados de la comarca, con los cuatro primeros positivos de una misma familia, aunque tres de ellos sin síntomas. De todas formas, la puesta en marcha de los test rápidos podría acabar sacando a la luz un número más alto de positivos. En Cangas, este jueves se conoció el positivo del futbolista del Bergantiños,Yelco Alfaya.

Ayer, en el centro de salud de Moaña endurecieron los accesos y permiten entrar solo a un usuario cada vez. El resto, que son muy pocos, deben esperar en la acera cubierta de la Casa do Mar hasta que salga el paciente anterior.