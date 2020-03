Personal de las ambulancias denuncia la falta de equipamiento para su trabajo

El personal técnico de emergencias que trabaja en el servicio de ambulancias del 061 en la comarca muestra su malestar por la falta de equipamiento de protección ante el coronavirus Covid-19. La queja se formula a través de la Federación de Transportes del sindicato CIG y el personal asegura sentirse "desamparado" ante la actual situación.

El sindicato asegura que la dirección de la Fundación 061 "no nos atiende, la Inspección de Trabajo no actúa estos días, los Juzgados de lo Social no trabajan para estos asuntos y la Policía está ocupada en controlar a los ciudadanos". El personal de emergencias sanitarias urge la dotación de equipos de protección con garantías para poder desarrollar con seguridad su trabajo y ponen como ejemplo el equipamiento que se le ha suministrado a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Aseguran que esta falta de equipos de protección no solo afecta "gravemente" al personal que trabaja en las ambulancias del 061, sino que supone un riesgo para la salud de los pacientes a los que son trasladados en los vehículos de emergencias. Por ello demandan a la administración y a las empresas concesionarias que faciliten cuanto antes al personal los equipos de protección necesarios para poder desempeñar con seguridad su labor de asistencia.