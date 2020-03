Pazos decreta el teletrabajo y ordena el personal en el Concello por turnos

"Todas las personas empleadas públicas, y siempre que sea viable la prestación de los servicios por medios no presenciales, es decir, puedan teletrabajar, se quedarán en sus casas teletrabajando". Es el punto primero de la resolución firmada ayer por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, sobre la adopción de medidas de prevención para el personal del Concello. Para el resto del personal, el que no pueda teletrabajar, se aplicará un horario reducido de 9.00 a 14.00 horas, "no pudiendo en ese tiempo abandonar los edificios municipales, para reducir así el tránsito de personas por las calles", advierte.

Además, las personas que no puedan teletrabajar pero cumplan con los requisitos para conciliar la vida familiar y laboral, deberán solicitarlo formalmente y se les permitirá flexibilidad horaria, en turno de mañana o tarde, cumpliendo las cinco horas de jornada estipulada en este caso excepcional. Asimismo, para evitar contactos y contagios se establecen turnos laborales, que serán diarias o semanales en función del departamento, para que no coincida en cada turno más del 50% del personal. El régimen acordado deberá comunicarse al concejal responsable del área.

El alcalde también decreta que todo e personal del Concello y de los centros educativos deberá estar localizable para incorporarse a funciones básicas o necesidades del vecindario si se les requiere para ello. Entre ellas, la posibilidad de participar en una "Rede de boa veciñanza" para atender a las personas más necesitadas.

El alcalde se vio obligado ayer a recordar a los ciudadanos que la Xunta de Galicia prohíbe hacer hogueras. No le quedó más remedio que redactar ayer por la tarde un bando ante la proliferación de hogueras, sobre todo en la zona de San Pedro.

Playas y paseos

Por lo que se refiere a las playas, Xosé Manuel Pazos manifestó que a lo largo de los días se cerrarían más arenales, para impedir el efecto llamada. Asegura que se realizará de forma paulativa y que se optó por las más grandes para dejar claro cual era la verdadera intención del gobierno municipal. El regidor local está convencido de que se terminarán por cerrar más. Manifestó que el cierre del paseo de Rodeira había ayudado a que la gente se quedara en sus casas, de lo contrario sería más difícil, con los días buenos de los que no se puede disfrutar. De momento, el gobierno local no tiene pensado adoptar ninguna medida más.

Ayer, como los cinco días de encierro que se lleva, se salió a las ventanas y balcones a aplaudir a los sanitarios y se escuchó desde las ventanas la canción del Dúo Diámico: Resistiré.