Complicado regreso desde Marrakech a Cangas

Sandra Chapela Saa, de 31 años;y su pareja Diego Rivera Iglesias, de 35, no olvidarán su viaje a Marruecos, truncado por el cierre de fronteras a causa de la pandemia del coronavirus. Esta canguesa asegura que cuando se fueron, el 5 de marzo, nadie dede el ministerio les advirtió de no hacer el viaje. Cuando ya llevaban una semana en marruecos, a través de unos amigos, les dijeron que se iban a cerrar las fronteras y que deberían volver. Esta canguesa asegura que nunca se vio en una situación de tanta desinformación por parte de las autoridades españolas: "Otros países sí ayudaban, España no", dice.

Asegura que empezaron a llamar a las consulados y que llamó hasta cinco en Rabat, Tánger, Agadir, Marrakech y Casablanca y en ninguna cogieron, salvo en la de Tánger, aunque desconocían la situación y carecían de información. Estaban por el desierto de Merzouga y lo que decidieron fue ir al aeropuerto de Agadir, siguiendo la ruta que tenían establecida. Una vez allí, no había mostrador de su compañía aérea y volvieron a contactar con el consulado de Agadir en donde aseguran que literalmente les dijeron que intentaran salir del país como pudieran a través de la frontera de Ceuta, que estaba abierta. Compraron un billete de avión, vía Casablanca-Oporto, que les costó ya 450 euros. Tenían que salir el lunes, pero temieron quedar allí encerrados por lo siguieron hasta el aeropuerto de Marrakech y allí se encontraron con un grupo de españoles que estaban fletando un autobús de regreso. Decidieron sumarse y se fueron en el autobús a través de la frontera con Ceuta y con la ayuda de una delegación de La Rioja , a través de la mediciación de una persona del grupo, que les gestionó el paso por la ciudad autónoma española. Desde allí cogieron un ferry de madrugada a Algaceiras, en la península, y una vez en Cádiz o podían alquilar un coche o ir en autobús. Optaron por la segunda opción rumbo a Sevilla en donde cogieron el tren AVE con transbordo en el Alvia Madrid-Vigo. Llegaron el domingo a la once de la noche a Cangas tras dos días de travesía por Marruecos y España.