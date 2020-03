Un bazar y un centro de estética donan mascarillas y guantes a los concellos

Por segundo día de jornada laboral O Morrazo amaneció ayer con una cara triste, con los paseos prácticamente vacíos y todos los negocios menos los de primera necesidad cerrados debido al estado de alarma. En esta situación de incertidumbre y miedo general los pequeños gestos de solidaridad se hacen más grandes que nunca, y ellos llegan desde todos los ámbitos, incluso desde el sector privado. Ayer, un bazar chino de Cangas entregó material como guantes y mascarillas a la Policía Local y a la Guardia Civil. Además, en Moaña la responsable de un centro de estética también hizo lo propio en la Policía Local para el uso de todo aquel que lo necesite, como en los propios trabajos municipales.

En el caso del reparto en Cangas, la cara más solidaria la puso el bazar Losa Chinea, situado en el entorno de Pedra Alta. Sus responsables donaron tanto al centro de salud como a la Policía Local diverso material sanitario como mascarillas, alcohol y gel de manos. Se trata de excedentes de producción llegados de China, fabricados durante el pico de la epidemia en el país asiático, y apuntan que a medida que vayan recibiendo más existencias se pondrán a disposición de los colectivos que más lo necesiten.

En lo que respecta a Moaña, a primera hora de la mañana la responsable del centro de estética Celia llegó al Concello con una caja. Hizo entrega a la Policía de rollos de papel, guantes de látex e incluso batas de trabajadoras de este centro para que las puedan utilizar quien las necesite. También en Bueu el instituto Johan Carballeira entregó al Concello mascarillas y trajes de sus talleres de Formación Profesional para que los puedan utilizar las trabajadoras del servicio de limpieza municipal.

La tranquilidad en las calles contrasta con la intensidad de las llamadas a los cuerpos de policía municipal. En Moaña los agentes locales no pararon ayer de coger llamadas con dudas sobre la forma de proceder en pleno confinamiento obligatorio. Además, y aunque en Moaña no se pusieron sanciones por saltarse el estado de alarma, no son pocos los vecinos que llaman denunciando a otros ciudadanos. La Policía Local recibió quejas por personas que estaban paseando al aire libre. También de vecinos que protestan porque otros mantienen obras en sus residencias. Se les indicó que de momento los trabajos de construcción al aire libre están permitidos, siempre con las distancias de seguridad entre operarios.

Por otro lado, por los paseos y aceras solo se ve a ciudadanos paseando a sus mascotas o cargados con bolsas de la compra. El único atisbo de interacción social es en los alrededores de farmacias y supermercados. Muchas de las farmacias solo dejan acceder de uno en uno y los clientes esperan fuera con la debida distancia. En los supermercados las colas se acumulan al dejar pasar a un número pequeño de clientes. Algunos, como el Eroski de Moaña, contaban por la mañana con una cola de personas que bajaba por la calle Méndez Núñez desde la rotonda del Portal do Almacén.

En el caso de Bueu el Concello recibió una donación de guantes y mascarillas, procedentes de los talleres del IES Johan Carballeira, y que se repartió entre los servicios de limpieza que se encargan del centro de salud. La brigada de Obras e Servizos funciona únicamente con retenes de guardia para atender las incidencias más urgentes.

Concello y centro de salud han hecho público un comunicado en el que piden a la población que convierta en telefónicas todas las citas que no es necesario que sean presenciales, aplazar en la medida de lo posible analíticas y controles y en caso de presentar síntomas del coronavirus llamar a los teléfonos 900 400 116 o 986 323 313.