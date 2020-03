Los vecinos apoyan la iniciativa

Las asociaciones vecinales de O Hío vieron con buenos ojos la medida adoptada por el gobierno local de cerrar los accesos a playas. Consideran que es una decisión acertada ya que comenzaban a venir foráneos en autocaravanas a asentarse en las proximidades de los arenales. La Policía Local recuerda que las autocaravanas no son viviendas para confinarse. Los vecinos aseguran que en Vilariño había el sábado cinco autocaravanas y están convencidos de que si no se tomaba esta medida el efecto llamada iba a ser grande, ahora que los pronósticos son de buen tiempo, incluso calor, para los próximos días. Aseguran que deberían ser todas las playas del municipios las que se cerraran, para evitar precisamente ese efecto llamada, ya que tal como están las cosas es mejor prevenir que curar. Comentan los vecinos de Viñó que el aparcamiento del arenal estaba lleno de coches el sábado, tanto que parecía un día de verano. Consideran que era algo que se debía cortar de inmediato, de lo contrario la gente seguiría viniendo. Se insiste en que la gente que había no era de la aldea. "Aquí nos conocemos todos. Sabemos perfectamente quién vive aquí y quien no", manifiesta un vecino.

A los vecinos de Cangas, el cierre del paseo de Rodeira les cogió de sorpresa. Aquí hay división de opiniones, pero son más los que apoyan la medida de gobierno. Manifiestan que con el bueno tiempo, tienta un paseo al lado del mar. El gobierno local no descartaba ayer tener que cerrar también la playa urbana de Rodeira.

La Policía Local de Cangas recuerda también que aunque se permite sacar los perros a pasear, se debe realizar en el entorno más próximo a la vivienda. No debe ser una excusa para mantenerse fuera de casa durante tiempo y mucho menos para entablar conversaciones con otros que rompen el confinamiento argumentando también esta circunstancia. Las patrullas de la Guardia Civil y de Policía Local estarán atentas a estas cuestiones.