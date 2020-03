Trabajadores en contacto con el virus

La comarca amaneció triste ayer. El primer lunes con estado de alarma y semiconfinamiento dejó una estampa de aceras prácticamente vacías desde primera hora de la mañana. Solo se veían grupos de gente en las entradas a fruterías, carnicerías o supermercados, así como en el entorno de los cajeros automáticos. El acceso a las tiendas de alimentación estaba restringido e iban llamando a los clientes a medida que salían otros. En la acera, los compradores aguardaron en todo momento respetando la distancia de seguridad, con guantes y algunos incluso con mascarillas. En el Carrefour de Moaña, por ejemplo, era obligatorio retirar un número. Un agente de seguridad, con una mascarilla, iba llamando por número para el acceso. "Si nos dicen, el pasado viernes, que íbamos a vivir esta situación no nos lo creeríamos", explicaba un cliente mientras esperaba a ser llamado por su número. Las furgonetas con productos para reponer los estantes se suceden. Pese a este ritmo de trabajo, ayer por la mañana eran comunes los estantes vacíos

Además de los cajeros y el resto de personal de los supermercados, los kiosqueros o los farmacéuticos son otros trabajadores que arriesgan su salud para abastecer a los ciudadanos. "El periódico se agota estos días, es el paseo de la jornada para mucha gente", explica una kiosquera en el centro de Moaña. También en las gasolineras el personal debe trabajar y toma precauciones extremas, con guantes e incluso esperando a los clientes tras un cristal.

Entre aquellos que se arriesgan para impedir la paralización total del país están los transportistas y también los obreros de la construcción y de todo tipo de obras al aire libre. Por ejemplo, los operarios que se encargan de la adaptación para prioridad peatonal y ciclista del Camiño Real, que atraviesa la parroquia de Domaio y conectará los cascos urbanos de Moaña y Cangas, trabajaban ayer como un mes normal. Hasta cuatro trabajadores estaban extendiendo hormigón por la mañana. "Mientras no haya nuevas órdenes, seguiremos con esta tarea", explicaron. Aseguran no tener miedo "pero sí actuamos con precaución". Ante la situación de confinamiento, estos trabajadores reconocen que "tenemos menos interrupciones porque casi no pasó nadie esta mañana".

Víctor Carballal es concejal en el Concello de Moaña y repartidor de paquetería. Ayer fue uno de los trabajadores que sí estuvo al pie de su puesto de trabajo, como autónomo para la empresa DHL, realizando toda la ruta desde Domaio hasta Aldán. Él es quien mejor palpa el sentir de la sociedad y ayer aseguraba que la gente no sabe lo qué hacer, cómo va a afrontar las pérdidas económicas., cómo va a pagar el alquiler o las hipotecas. Recogió la paquetería, como todas las mañanas, en el Parque Tecnológico de Vigo, en Valladares, en donde le indicaron las protecciones que había que tomar. De hecho realizaron las entregas sin necesidad de recoger la firma del destinatario, servía solo una foto, para evitar el contacto y guardar así la distancia de seguridad.

Carballal repartió ayer paquetería en talleres de automoción, farmacias y alguna tienda naturista y quedaron sin entregar otros destinados a las tiendas de ropa que estaban todas cerradas. Sí que se encontró bastantes coches en la carretera. En general asegura que la gente está concienciada que sus establecimientos deben de estar cerrados, pero dice que esta situación castiga en exceso a los autónomos, sin ayudas para paliar esta crisis, cuando a otra clase de trabajadores les permiten ir a sus casas con el sueldo entero: "En esta semana del Día del Padre, el comercio va a notar muchísimo la falta de ventas. Muchos dicen que cuando esto acabe, saldrán a la calle".

También estaban ayer trabajando los operarios que se encargan del dragado del muelle de Meira. De hecho, la draga de gran tamaño "El mar dos" se preparaba para volver a retirar arena a partir de mañana. Tenía previsto dejar su tarea a un barco de menor tamaño "pero al final seguimos aquí, porque íbamos a trabajar a Marruecos, al sur de la ciudad de Agadir, con buzos para instalar una tubería, pero ahora tenemos las fronteras cerradas y no podemos salir de España", relatan los operarios. Esta draga tenía la intención de navegar hasta Lisboa y desde allí sería remolcada a Marruecos. Sin embargo, ya no sería posible ni siquiera cruzar la frontera con Portugal.

Los trabajadores del servicio de limpieza viaria también se afanaban ayer en su tarea. Las órdenes del Concello fueron que ampliasen las tareas de baldeo y desinfección de aceras. En sus puestos estaban los funcionarios del Concello, aunque muchos de ellos pasarán ya a teletrabajo. De hecho, la administración local trabajó a puerta cerrada y solo se permitía acceder a aquellos vecinos que tuviesen cita o por situaciones inaplazables.

La Policía Local tuvo que advertir, a primera hora, a algunos vecinos que trataban de entrar al Concello sin cita, pero solo se permitió la entrada de una persona cada 15 minutos.

Sobre el cumplimiento del confinamiento, en general en Moaña los vecinos entendieron las normas de la situación extraordinaria, aunque la Policía Local si registró numerosas llamadas para consultas. Entre las dudas más comunes estaban las restricciones para acudir a los centros de trabajo compartiendo coche. Los agentes le informaron de que, de momento, no existen normas al respecto. También preguntaron sobre si los juzgados están cerrados. Solo atienden por cita previa.

Advierten, desde la Policía, de que la gente mayor tenga precaución ante posibles timadores, pues están llamando a vecinos avisando de falsas pruebas sobre el coronavirus..

En Bueu, abrió, por ejemplo, la tienda de informática "Noutrora". Uno de sus responsables comenta que fue un día muy flojo, aunque se atendió a gente relacionada con cuestiones de teletrabajo, para ponerse al día; de incidencias escolares y de negocio.

Las lonjas empiezan a notar con dureza la crisis del coronavirus y ayer en Cangas ya no fue presencial, sino telefónica. El gerente de la Cofradía de Cangas asegura que la subasta en Vigo fue fatal, con poca cantidad de producto y prácticamente sin compradores, por lo que ayer por la tarde acordaron cerrar el marisqueo a flote esta semana en la ría. La restauración está cerrada y no hay mercado. La semana pasada, la Cofradía de Cangas ya había empezado a notar el cierre del mercado de Italia con una caída en la compra de erizo, ya que este país es el principal destinatario para los compradores nacionales. Ayer se vendió navaja en Cangas, pero ya tenía precio de fábrica y no hubo subasta; pulpo y pescado variado, aunque en poca cantidad. Al ser sobre todo lonja de pescado fino, hay poca demanda debido al cierre de restaurantes. Sí hay salida para faneca y pescadilla. Un vigilante controló ayer el acceso a la lonja. El personal de la cofradía se encargó del peso de la mercancía que bajaron las tripulaciones de los barcos y todo el proceso restante, sin dejar entrar.