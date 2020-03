La Anpa de Domaio critica la "vuelta de tuerca" del gobierno en el proyecto del camino escolar

La Asociación de nais e pais de alumnos (Anpa) "O Picoto" de Domaio, en Moaña, no entiende la "vuelta de tuerca" que le quiere dar el gobierno local al proyecto del camino escolar seguro del colegio de esta parroquia cuando dice que lo sometera al consello vecinal, puesto que "la parroquia ya se manifestó de forma contundente". Añade que "velarán" para que las reuniones previas en el Concello no impidan que la problemática del camino escolar seguro sea uno de los temas sobre el que decidir".El Anpa remitió hace unos días el acuerdo mayoritariode los padres de que el Concello desista de este proyecto, pero dice que en la respuesta del gobierno local, que remitió el edil de Movilidad, Rodrigo Currás, no se rebate ninguno de los argumentos que justifican el rechazo de los padres a este proyecto que tiene la Dipiutación sobre la mesa, ni explican las bondades: "Hacen solo un mero resumen de los antecedentes y requisitos legales, dando por cierto que el proyecto los cumple, cuando no es así".

Recuerda que el Anpa, desde el primer minuto, estuvo siempre en contra del camino escolar seguro tal y como el Concello pretendía presentar en la Diputación. Señala que ni el Anpa ni ningún otro colectivo fue parte activa en el proceso de participación y de seguimiento de las fases del proyecto y que las reuniones a las que acudieron fueron meras exposiciones del proyecto que se iba a presentar "y no nos permitieron ni enmiendas ni alegaciones".

Incluso señala que en la última reunión a la que acudieron se les dijo que el proyecto se iba a presentar aunque contase con el rehazo de todos los padres: "Esta actitud solo nos permitió actuar una vez que el proyecto se presentó en la Diputación; fueron varias las actuaciones en este sentido: escrito de oposición argumentado presentado en la Diputación; recogida de firmas; noticias de prensa mostrando nuestra oposición, convocatoria de asamblea vecinal...Además toda la actuación contó con el respaldo de lo socios a los que representamos, pues siempre los consultamos".

Desde el Anpa señalan que en parte gracias a todas estas medidas la actitud de la corporación ha cambiado: "Fueron 757 firmas las recogidas entre los vecinos de la parroquia y 200 personas las que acudieron a la asamblea vecinal, cifras nada desdeñables para una parroquia como Domaio". Añade que al Anpa se la citó en el Concello para afrontar el problema, pero el único ofrecimiento que se les hizo fue abordar los cambios que exigíamos un avez se aprobara el proyecto: "No podíamos aceptar una propuesta tan poco garantista, por lo que pensamos que la única solución era pedir que se desistiera del proyecto. Se dejó la decisión final en manos de todos los padres y esta postura fue avalada por el 87% de los emitidos. El 13% de los votos restantes son de familias que a pesar de estar también en contra del proyecto, creen que se pueden abordar cambios".

También dejan claro que ningún miembro de la junta directiva del Anpa y militante acudió en las listas electorales de ninguna formación política y la opinión del Anpa no está contaminada ni sigue las directrices de ningun partido o coalición política.