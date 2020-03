"Descubriremos la forma de celebrar la Semana Santa más personal"

"Con lástima porque toca el alma del cristiano", así asegura el párroco de Cangas, Severo Lobato, quehan acogido el hecho de que se haya tenido que llevar a cabo la suspensión de los actos de la Semana Santa en la parroquia, unos actos que en este municipio se celebraron siempre con gran solemnidad, de hecho tienen la categoría de interés turístico de Galicia. "Celebramos los misterios centrales de nuestra fe sobre los que intentamos cimentar nuestra vida personal, familiar y parroquial. Misterios que saboreamos en la intensidad de los actos litúrgicos de esos días de Semana Santa y en la participación y presencia en las procesiones. Todo esto toca el alma del cristiano", asegura el párroco que sin embargo añade que "como seguimos siendo cristianos debemos descubrir un modo más personal y familiar de celebrar lo mismo".

En su caso no recuerda una situación similar "nunca oí hablar de nada semejante, quizás en la gripe de 1918-19, pero no sé como afectó a la vida de la gente". Sobre la posibilidad de que se puedan celebrar las procesiones en otra fecha que no sean las propias de Semana Santa, manifiesta que no y que con respecto a las otras, añade que ya se verá como transcurre la pandemia.

En cuanto a las ayudas a las familias más desfavorecidas a las que atiende la iglesia, el párroco garantiza que se seguirá haciendo, que ya habló con la directora de Cáritas y la presidenta de San Vicente de Paúl para que extremen el cuidado debido a su salud y la de los voluntarios "pero hay que seguir manteniendo la asistencia básica". De la suspensión de las misas al público, dice que las seguirá manteniendo a puerta cerrada y que los feligreses las seguirán por las cadenas de televisión que suelen transmitirlas.