Cangas suspende el mercado ambulante y los clientes se lanzan a plazas y supermercados

El Concello de Cangas acordó ayer el cierre del mercadillo ambulante que se celebra los martes y los viernes durante al menos dos semanas, una decisión en sintonía con la mayoría de los comerciantes, que ayer tuvieron una jornada de escasas ventas y consideran que suspender la actividad es la opción más sensata y rentable, si no tienen que pagar el canon que se le aplica por cada jornada de trabajo. Desde la Asociación de Vendedores Ambulantes do Morrazo (Asvam), creen que "no valdría de nada montar los puestos si se pide a la población permanecer en sus casas y no viene nadie a comprar".

No se aplica la misma medida en la plaza de abastos, al menos de momento, pues el Concello ha decidido mantener la actividad para facilitar las compras de pescado, carne y otros productos frescos de primera necesidad. El colectivo de vendedores ve procedente "seguir abasteciendo a la población, porque además se mantiene la actividad en las lonjas".

En la plaza de Bueu notan en los últimos días un tirón de la demanda, sobre todo desde el miércoles. Los clientes buscan sobre todo pescado blanco y plano, especies que son aptas para congelar. "Se nota que la gente te pide más merluzas, rapantes o lenguados porque los pueden congelar", cuentan algunos placeros. De momento ese tirón no se ha trasladado a los precios, que son los habituales. "Esta semana subió algo un pescado azul como el chincho, pero fue por las condiciones del mar", apuntan. Tampoco creen que pueda producirse un desabastecimiento en los próximos días. "Si las lonjas no cierran no debería haber problema", señalan.

Los supermercados de Bueu también notan un fortísimo aumento de la demanda, sobre todo en productos como papel higiénico. En uno de los establecimientos había una mujer que no ocultaba cierta desesperación porque no conseguía localizar en ningún establecimiento de Bueu ni un solo bote de leche en polvo para un niño de corta edad.