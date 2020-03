¿Por qué debemos llevar a los niños al podólogo?

Pies planos, verrugas plantares, pie de atleta, enfermedad de Sever, dolor en el talón, metatarso adducto? Son solo algunas de las dolencias del pie que se inician durante la infancia. Tal y como ocurre con el resto de partes del cuerpo, también los pies de los niños se van desarrollando a medida que crecen. Un contexto en el que resulta fundamental que se sometan a revisiones periódicas en el podólogo infantil para comprobar que dicho desarrollo se produce de forma correcta. ¿El motivo?: "La prevención es muy importante a la hora de evitar, detectar y/o corregir las distintas patologías del pie y es en la infancia cuando resulta más sencillo poner solución a esto tipo de dolencias que, de no abordarse, se agravarán en la edad adulta", responde la Doctora Sonia Bernárdez, con amplia experiencia en el campo y al frente de la clínica del pie que lleva su nombre en Cangas.

La experta relata cómo a menudo se detectan alteraciones en la forma de caminar o de apoyar el pie en los más pequeños que, en cambio, deciden pasar se por alto: "En un elevado número de casos, no se le da la importancia que se debería pensando que el problema se solucionará a medida que el niño crezca o atribuyendo esa anomalía a que es patoso, no le gusta caminar, etc. También porque padres y madres han visto que el pediatra de cabecera ha revisado los pies del niño en las consultas de seguimiento y no les ha informado de nada relevante al respecto. Es importante tener claro que la revisión que el pediatra realiza de los pies es rutinaria, sin prestar atención a muchos aspectos en los que sí reparan los podólogos", describe Bernárdez para pasar a recomendar que los más pequeños acudan a un especialista una vez al año y, por supuesto, de forma inmediata ante algún síntoma.

"Si el niño se cae con frecuencia, se cansa al caminar, se descalza a menudo y rechaza ponerse los zapatos, camina de puntillas, mete los pies hacia dentro o hacia afuera, si le duelen los pies, las piernas, las rodillas o las caderas e incluso la espalda o si las uñas presentan un aspecto diferente, es posible que sufra alguna patología del pie que es conveniente tratar", describe la experta, desde clínica del pie Sonia Bernárdez, donde cuentan con la experiencia necesaria para detectar cualquier alteración en los pies así como los protocolos e instrumentos de diagnóstico adecuados para determinar si estas anomalías son preocupantes o forman parte del desarrollo del niño.

"Cada día son más los padres y madres que se preocupan por salud de los pies de sus hijos y acuden con ellos a nuestra consulta. Muchos entienden que las patologías que ellos mismos sufren en la edad adulta se producen por no haber sido controladas durante la infancia y así es: la prevención es la clave", se despide la experta.