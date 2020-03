La Ruta de Tapas de Bueu pone sabor al final del invierno

Los hosteleros de Bueu afrontan la recta final de la primera edición de su Ruta de Tapas de Inverno, una inciativa gastronómica en la que participan 16 establecimientos. Las especialidades se sirven a un precio único de 2,5 euros y se podrán degustar hasta el domingo.

Los clientes podrán participar en un sorteo de cinco premios de 50 euros, para lo que deberán consumir cinco tapas diferentes y sellar en cada establecimiento el boleto de participación. En esta ruta participan A Centoleira con "Horta e mar"; A Esmorga con "BeefPork"; Aturuxo con "Tosta rural"; Baiuca con "O lajarto Baiuca"; Buena Vibra Restobar con "Arepa red love"; Casa Benito con "Dulceamargor"; Casa Quintela con "Ovo frito con patacas e chourizo"; La Perfecta con "Coca de tataki de vaca con kale e maionesa de tomate seco"; Noite Tapas con "A patata do cocido"; O Faro con "Tartaleta polo chiplote", O Pazo con "Sabores do campo"; O Ratiño Pequeno con "O cocido do rato"; Cafetería Centro Social do Mar con "Cabaza de noces e gorgonzala"; Vinoteca A Cepa con "Lura rechea de espinacas e piñóns"; Volver con "Mantecaito"; y finalmente La Zarzamora con "Potito de polbo".

La ruta está organizada por la Asociación de Empresas Hostaleiras de Bueu (Aehbu), que está integrada en Fecimo, con la colaboración del Concello.