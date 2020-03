Un reconocimiento para el asesor "tapado" de Félix Juncal

¿Un puente entre Ons y Onza? Seguro que en algún otro lugar de este loco mundo a alguien se le ocurriría de verdad una idea así. Pero en este caso no es así: se trata de un mercante fondeado en este archipiélago, al abrigo del mal tiempo. La imagen lleva a algunos a preguntarse, no sin razón, por qué en Cíes se ponen trabas al fondeo de barcos y Ons parece que no. Como si no fuesen el mismo parque nacional... T.P.