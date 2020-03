Cangas cierra desde el lunes el Centro Social, la piscina con el gimnasio y reduce a la mitad el aforo del Auditorio

El gobierno municipal de Cangas ha adoptado hoy, en el seno de una reunión del comité de riesgos laborales, el acuerdo de cerrar desde el lunes el centro social de mayores, junto al Concello, y la piscina municipal A Balea, incluido el gimnasio, el cierre del Centro Social como medida preventiva para hacer frente al coronavirus. Según manifiesta la concejala de Sanidade, Victoria Portas, el primero es un centro muy vulnerable, destinado al ocio de los mayores, donde los monitores ya detectaron una bajada significativa de asistentes. El acuerdo también incluye la reducción del aforo del Auditorio Municipal a la mitad. Solo se permitirán 400 de las 800 butacas, con el fin de que exista la posibilidad de guardar la distancia de seguridad recomendada entre als personas, de metro y medio.



Victoria Portas manifestaba ayer que se iban a mantener reuniones con los distintos colectivos que ocupan el Centro Social Comunitario para comunicarles el acuerdo. En cuanto a la piscina, fue el concejal de Obras y Deportes quien propuso el​ cierre, al ser un lugar muy proclive al contagio. La propia Victoria Portas ya desconvocó una charla que iba a tener lugar esta semana sobre temas de salud y anunció que se cancelarán los actos masivos. Ya hay orden a los y las limpiadores de las instalaciones municipales y de los centros de enseñanza para que se esmeren en su trabajo y utilicen productos más específicos para luchar contra el virus.

Prevención

Por lo de pronto, ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, la concejala de Sanidade, Victoria Portas, el jefe de Protección Civil Cangas, Cesáreo Coya, y el jefe de la Policía Local, Alberto Agulla, mantuvieron una reunión a primera hora de la mañana para estudiar qué instalaciones se deben cerrar y cuáles no y el control de las actividades a puerta cerrada. Victoria Portas manifiesta que se trata de medidas de prevención, que no es intención del gobierno local alarmar a la población, pero si informarle de las medidas preventivas que deben adoptar para frenar la expansión del coronavirus.

En principio, los efectivos de Policía Local y del Grupo Municipal de Emergencias y Protección Civil utilizarán guantes y mascarilla y harán uso de los dispensadores de líquido desinfectante que el Concello pondrá a su disposición. De hecho, este líquido ya está en bastantes departamentos municipales. La concejala de Sanidade trataba ayer de establecer un coordinación con el Centro de Salud de Cangas, con el fin de actuar de forma conjunta ante una alerta sanitaria. El gobierno cangués repartirá folletos a las Anpas y en los centros educativos con las medidas preventivas acordadas por la Xunta de Galicia.

Hoy, a las 09.30 horas, se reunirá el Comité de Riesgos Laborales del Concello de Cangas, con el fin de acordar las medidas preventivas que deben adoptar los trabajadores municipales, independientemente de las ya señaladas para la Policía Local y el Grupo Municipal de Emergencias.

Lo que no tiene visos de interrumpirse son los actos religiosos de Semana Santa, que en Cangas atraen a numeroso público, con multitudinarias procesiones paseando por las calles de Cangas. De momento no está previsto ni restringir el recorrido de las procesiones, ni los actos que se celebran en el interior de la ex colegiata de Cangas.

Moaña

En lo que respecta a Moaña, la crisis por el Covid-19 ya ha causado sus primeras cancelaciones de eventos. Así, la Gala do Deporte, prevista para este viernes en el IES As Barxas quedó suspendida. Igualmente se suspenden los conciertos didácticos de la Escola de Música para escolares de todos los centros. Estos conciertos serían hoy y mañana en el centro cultural de Quintela. Se suspende también el recital alrededor del libro de poesía gallega y portuguesa "Poetas do Reencontro", que se iba a celebrar el sábado. La alcaldesa, Leticia Santos reconoce que "echamos en falta instrucciones más claras del Sergas sobre cómo actuar". La regidora destaca, pese a todo, que el gobierno local se pone a disposición de Sanidade para ayudar en lo que haga falta en esta crisis "como llevamos haciendo desde hace una semana,". Aprovecha, Santos, para reclamar "que aprendamos de una situación como esta y pongamos todos los medios a disposición de la sanidad pública, que es la única que está asumiendo esta crisis. Debe dotarse de medios suficientes siempre, y no solo cuando llega una situación como esta", indica.

En Bueu, Retrouso pospuso la Foliada de Cela de este sábado.