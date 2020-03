Faro Lagoa exige una respuesta a sus demandas de información

Bernardino Faro Lagoa, propietario del gimnasio Sport Club Morrazo, precintado a finales de enero por la Policía Local de Cangas, vuelve a arremeter contra el Concello por tomar aquella decisión, que atribuye a una orden del concejal de Urbanismo y no a un mandato judicial, y también por la "demora injustificada e ilegal" en responder a sus solicitudes de información con respecto a otras actuaciones, como las relacionadas con el acondicionamiento de un espacio para aparcamiento en terrenos de la unidad de actuación número 5 (Altamira) y la contratación de empresas para realizar distintas obras y servicios, entre otras. El exconcejal asegura que sus demandas de información caen en saco roto porque el tiempo pasa y no recibe respuestas a pesar de haberlas pedido a través del Registro municipal y otros cauces, y emplaza a la justicia a actuar. Insiste en que la ley obliga a responder a los ciudadanos en un plazo máximo de un mes, "no de tres" y que se está incumpliendo la Ley de bases de Régimen Local, que en su artículo 68 señala que "si en el plazo de esos 30 días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local".