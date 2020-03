Si no hay acuerdo se pedirá la reunión de la mesa

Desde la Alcaldía se preparará hoy un escrito para remitir a la Consellería de Medio Ambiente, un texto que será consensuado con todos los grupos políticos y con los vecinos. Félix Juncal mantuvo el lunes una conversación telefónica con la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y se comprometió con ella a enviarle por escrito lo que acordase la junta de portavoces. Los vecinos y algunos de los portavoces no tenían ayer muy claro que esto fuese a modificar la postura de Medio Ambiente. "No sabemos si va a servir de algo, pero por ahora vamos a seguir la vía institucional", manifestaba al final de la junta de portavoces la presidenta de la asociación vecinal, María José Pérez.

El alcalde avanza que en caso de que la consellería se mantenga en su interpretación activará una petición para reunir de inmediato a la mesa de negociación en la que están representadas todas las partes para poder tratar este asunto.

La presidenta vecinal mantuvo durante estos días conversaciones con algunas de las empresas vinculadas al sector turístico que operan en Ons, en especial las navieras Nabia y Mar de Ons. Sus responsables mostraron su "preocupación" por ese bloqueo preventivo de 300 plazas en el cupo general, que inicialmente solo permite comercializar 1.000 billetes. "La cifra de 1.300 ya les resultaba escasa, así que la de 1.000 todavía más", reconocía María José Pérez, que insiste en que los vecinos no quieren enfrentarse al sector comercial y turístico.