Los colectivos promueven un expediente único ante otra oleada de robos en Cangas

Patrullas de la Policía Local de Cangas y de la Guardia Civil se hacían notar ayer durante toda la jornada. Además, no solo patrullaban en coche sino también a pie por las calles del casco histórico. Y es que la oleada de robos que tuvo lugar durante la madrugada del lunes en la calle San José alertó todavía más a un sector, el del comercio, que desde el verano sufre robos continuados. Además, las denuncias y las detenciones que tuvieron lugar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el ingreso en prisión de uno de los detenidos (la jueza lo dejó en libertad y al día siguiente volvió a robar en un comercio) para nada desmotivaron a unos ladrones que están identificados. Al contrario, parece que la unión de los comerciantes para luchar contra ellos los espolea más todavía. Y no les importa volver a actuar donde ya lo hicieron, ni examinar detenidamente delante del comercio que va a ser objeto de sus fechorías sin que el propietario pueda hacer nada. Ellos siguen recorriendo las calles de Cangas sin temor, como retando a los que son objeto de sus actos delictivos. No los amilana ni las manifestaciones que se dirigen a los juzgados ni tampoco las reuniones del alcalde con los comerciantes ni la Junta Local de Seguridad.

La Federación de Comerciantes e industriales de O Morrazo (Fecimo) reclamaba ayer una solución por parte de las autoridades competentes. Fecimo participó ayer en la reunión que se celebró durante la tarde, hace una llamamiento a los cangueses para que apoyen la manifestación que tendrá lugar el día 16 y que recorrerá el trayecto que va desde la Praza da Constitución al Concello de Cangas, entre las 09.00 y las 10.30 horas. Fecimo apunta que la persistencia y la gravedad de l problema parece no tener fin y que cada vez adquiere más relevancia.

En l a reunión ante mencionada, en la que participaron Fecimo, Cangas Vella y comerciantes que no pertenecen a ninguno de los colectivos, se puso de manifiesta en la necesidad de unir las fuerzas entre todas las partes del tejido comercial, social y empresarial de la localidad, con el fin de visibilizar y dimensionar la problemática que sufren los comerciantes. hosteleros y particulares en el centro histórico de Cangas y alrededores.

Fecimo, Cangas Vella y el movimiento comercial local que inició las protestar animan a quienes quieran a visibilizar las consecuencias de la delincuencia en las calles de Cangas a través de un expediente único. Para sumarse al expediente de daños solo tienen que aportar una copia de la denuncia y parte al seguro, con el propósito de valorar los daños sufridos. Esa documentación se puede dejar en la sede de Fecimo, en la de Cangas Vella o la de ACICA, así como en los comercios que iniciaron el movimiento social. Fecimo asegura que con esta información se dará traslado a las diferentes administraciones de la dimensión real del problema que sufre Cangas en la actualidad, y de la que se espera una pronta respuesta por parte de los organismo involucrados en garantizar la seguridad ciudadana en la villa.