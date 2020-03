Banda do Río entra por primera vez en el censo oficial de playas de Sanidade

La playa de Banda do Río formará parte por primera vez del censo oficial de control de zonas de baño de la Consellería de Sanidade. La decisión se adopta después de realizar más de una veintena de analíticas durante los últimos veranos, cuyo resultado global arroja una calificación sanitaria de "buena", tal como acaba de comunicar la jefatura territorial al Concello de Bueu. "Para nosotros es un notición, que nos permite estar más cerca de poder optar a otros reconocimientos", afirma el alcalde, Félix Juncal, en una alusión a la bandera azul.

Banda do Río formaba parte de los controles de Sanidade desde el año 2017, pero dentro de las "zonas de baño controladas que no forman parte del censo oficial", según la nomenclatura de la propia consellería. Se trata de un paso previo, en el que la administración autonómica comienza a muestrear el arenal después de que el ayuntamiento así lo solicitase y acredite que previamente se han ejecutado obras o actuaciones para eliminar vertidos y mejorar la calidad de agua. Durante el primer verano se realizaron siete controles y aunque la mayoría dieron resultados positivos la calificación final fue "insuficiente" puesto que, según las directivas de la Unión Europea, se trata de una nota que responde a una media con las analíticas de los últimos cuatro años.

En 2018 las analíticas fueron diez, que constataron esa mejoría en la calidad del agua y al final del verano la nota ya era de "suficiente". Los controles de 2019 mantuvieron esa dinámica y solo una vez, el 18 de agosto, se superaron los límites máximos permitidos de contaminación microbiológica. Así, por primera vez la playa urbana por excelencia de Bueu alcanza una calificación de "buena", según la resolución que acaba de remitir la Consellería de Sanidade al Concello de Bueu.

La primera consecuencia es que a partir del próximo verano formará parte del censo oficial de zonas de baño junto al resto de las playas de Bueu. "Es el colofón final a una estrategia de mejora de los arenales. Banda do Río era un desafío porque era la que más dificultades presentaba", manifiesta el regidor, que recuerda que hace apenas una década los índices de Enteroco intestinal y Escherichia coli (E.coli) estaban disparados. No obstante, advierte de que pese a todo sigue siendo un arenal urbano en el que desemboca un cauce fluvial, por lo que "puntualmente puede producirse alguna situación que no controlemos" en forma de vertido. "Estamos cerca de poder optar a otros reconocimientos para Banda do Río, pero el más importante es el de los vecinos y usuarios, que durante estos últimos años han acudido a esta playa", concluye Juncal.