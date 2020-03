Mujeres, el día después

Los ayuntamientos de O Morrazo continúan con los actos alrededor del 8 de marzo. El Centro Social do Mar de Bueu se llenó ayer hasta los topes para la entrega de los premios escolares del certamen "A igualdade no traballo" y para asistir a la declaración institucional, que esta vez fue una "performance" a cargo del alumnado del colegio Montemogos de Beluso. En el IES María Soliño, en Cangas, se representó el espectáculo "O amor que mata", dentro del programa "Mulleres en Acción. Violencia Zero" de la Diputación, para desmontar los mitos del amor romántico.

El Concello de Bueu y los centros educativos del municipio celebraron ayer el acto institucional del Día Internacional de la Mujer. Fue en el Centro Social do Mar, donde se entregaron los premios correspondientes al Certame de Ilustración e Viñeta A Igualdade no Traballo. Este año la declaración institucional fue representada por el alumnado del colegio de Beluso, que con su "performance" quisieron destapar los micromachismos, la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres, las desigualdades entre géneros o el hecho de que amar a una persona del mismo sexo sea considerado delito en algunos países del mundo.

El Centro Social do Mar se llenó hasta los topes con estudiantes de todos los centros educativos y con sus familias. Fue un acto en el que los discursos reivindicaron la lucha por una igualdad "real y efectiva" y que "el 8 de marzo no debe ser un día al año, sino los 365 días". "Hoy no es un día de fiesta, es una jornada de reivindicación", afirmaron. El cierre del acto le correspondió al alcalde, Félix Juncal, que hizo un encendido llamamiento a apoyar las reivindicaciones del movimiento feminista y a "huir de los discursos que dicen que el problema no existe o que es menor".

En Cangas, el IES María Soliño acogió una iniciativa del programa "Mulleres en Acción. Violencia Zero", que promueve la Diputación, con la artista Sheyla Fariña. El espectáculo, titulado "O mito que mata", intenta desmontar el mito del amor romántico y fue seguido por los estudiantes de 4º curso de ESO y docentes, así como representantes de las administraciones provincial y municipal, entre ellas la concejala de Igualdade e Feminismo, Victoria Portas. El alumnado observó los estereotipos que muchas veces les muestran la literatura y el cine para sacar sus propias conclusiones en un taller participativo. El guion incluía un desfile posterior para romper con los diferentes mitos del amor romántico. Sheyla Fariña, reconocida actriz de teatro, televisión y cine, participa en la película María Solinha, rodada en parte en Cangas y que se estrenará esta semana en el Auditorio.

Afamo

Coincidiendo con el entorno del 8M la asociación de familiares de enfermos de alzhéimer, Afamo, presentó un plan de igualdad pionero, con medidas y objetivos concretos para prevenir y erradicar conductas de desigualdad en el trabajo. También contarán con un código de buenas prácticas y sistemas de control sobre su cumplimiento.

El plan de igualdad elaborado de forma voluntaria fue presentado ayer en un acto que contó con un diálogo sobre igualdad en el que participaron representantes del Concello, de la Asociación de Mulleres y usuarias de Afamo.