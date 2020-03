Dos hermanos fallecidos en accidente de tráfico en Cangas

Trágico accidente en Cangas. Dos hermanos han fallecido a primera hora de la tarde del lunes en un accidente de moto. El suceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el entorno del Camiño Vello de San Roque en dirección hacia A Choupana.

Se trata de Andrés Guitián. González, de 20 años y su hermanastro Diego Pena González, de 27 y padre de dos hijos, de 7 y 2 años, según las primeras confirmaciones. Ambos jóvenes bajaban en una moto de cross por una pista estrecha cuando colisionaron contra un turismo Seat León, conducido por una vecina de Aldán, que fue evacuada al centro de salud con un ataque de ansiedad, pero no tenía heridas. El Concello de Cangas ha declarado dos días de luto y tiene las banderas a media asta.

Según deduce la Policía Local de Cangas, que se personó pronto en el lugar de los hechos, los dos hermanos bajaban del monte y llevaban equipación de motocross, con protección en las piernas. En la zona del accidente apareció un solo casco. Ambos eran vecinos del barrio cangués de A Choupana. Diego González García era muy aficionado al mundo del motor.

El lugar del accidente es un cambio de rasante. El coche subía la fuerte pendiente de la pista de asfalto que desde lo alto rodea la urbanización de A Choupana, donde se encuentra la escuela infantil Galiña Azul de Cangas y los dos hermanos bajaban en una moto de cross, sin matrícula por la misma vía, que apenas tiene unos cuatro metros y medio de ancho. El golpe fue frontal y se supone que muy violento. Había huellas de frenada de la motocicleta en la vía, pero el intento fue en vano. Los dos hermanos acabaron debajo del Seat León. En el cambio de rasante no hay visibilidad.

Andrés Guitián González trabajaba en una empresa pesquera y su hermano en otra empresa de pescado, pero de carácter local, según pudo averiguar la Policía Local. Andrés Guitián González estaba sin carné de conducir por pérdida de puntos, según señala la propia Policía Local, que el día 23 de noviembre de 2019 le dio el alto y remitió diligencias contra él al Juzgado Número 2 de Cangas por la misma circunstancia. Andrés Guitián González era un hombre muy aficionado al mundo del motor.

El accidente mortal hizo surgir una cuestión de competencias entre la Policía Local y la Guardia Civil. Se trata de un accidente ocurrido en una vía interurbana, por lo que la Policía Local de Cangas entiende que la competencia es de la Guardia Civil, que era precisamente la que instruyó diligencias.

No hubo testigos del siniestro, al menos ayer no se encontraron. Un marinero que tiene su casa justo en el cambio de rasante donde ocurrió el accidente comentaba que no vio nada, que regresó del mar y vio el panorama desolador. Los cuerpos y la moto estaban debajo del coche y además de la Policía Local, Guardia Civil y Grupo Municipal de Emergencias, se había alertado también a los bomberos. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, también fue informado al momento del resultado fatal del accidente.