La búsqueda de Iván Harri Otero se desplaza al litoral de Ribeira y Muros

La búsqueda del tripulante desaparecido tras volcar un pesquero cerca de las Illas Ons este martes se centra este viernes en zonas de tierra del litoral de Ribeira y Muros. Iván Harri Otero Rodríguez, joven de A Illa, desaparecía bajo las olas al norte de Ons cuando viajaba en una lancha con su hermano y con otro marinero para comprobar si había mejilla en esa zona



Según ha informado fuentes de Salvamento Marítimo, en concreto efectivos de Protección Civil de Ribeira y de O Grove se centrarán en el área de Corrubedo, mientras que Protección Civil de Muros, lo hará entre Lira y Monte Louro.



Mientras, por mar colabora la embarcación del Servizo de Gardacostas 'Punta Roncadoira', ha concretado Salvamento Marítimo, porque la previsión en el litoral gallego es de "mar de fondo importante".



Fotos desta tarde do ?? Pesca 1. Proseguimos as labores de busca do tripulante desaparecido da embarcación 'Rosa' en #Ons. pic.twitter.com/hmO7yGVo8Q