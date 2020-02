Un marinero desaparece y dos salvan la vida en el segundo siniestro en el mar en tres días en Ons

La tragedia ronda estos días la isla de Ons. El domingo un marinero de O Grove falleció al caer al mar mientras faenaba a bordo del "Tucán Dous" y ayer se registró un naufragio, que deja un balance de una persona desaparecida y dos supervivientes que lograron salvar la vida tras llegar a nado a las rocas del archipiélago bueués. Los tripulantes son naturales de A Illa de Arousa, dos de ellos hermanos. Iban a bordo de una planeadora, "Rosa", con la que se acercaban a comprobar la presencia de mejilla para la cría de mejillón. Todo indica que un golpe de mar hizo volcar la lancha, de unos seis metros de eslora, en los alrededores del islote de O Centulo, en el norte de Ons.

Dos de los marineros pudieron llegar a la isla para pedir ayuda, mientras que el tercero no fue capaz. El naufragio movilizó un amplio dispositivo de rescate, con la presencia de los helicópteros "Pesca I" y "Helimer", Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y barcos de Arousa y Bueu. Entre los participantes había una embarcación en la que iban a bordo el padre y un hermano mayor del desaparecido, Iván Otero Rodríguez. Alrededor de las 19.00 horas de ayer el operativo tuvo que suspender la búsqueda debido a la falta de luz y los trabajos está previsto que se retomen a primera hora de la mañana de hoy. Las embarcaciones tenían previsto fondear en Pedras Negras, en la zona de San Vicente do Mar (O Grove).

La voz de alarma saltó poco antes del mediodía, pero el naufragio ocurrió al menos una hora antes. Uno de los tripulantes que logró llegar a tierra, Arturo Otero Rodríguez, emprendió una carrera a la desesperada para llegar desde el extremo norte de la isla hasta la zona de O Curro, donde se encuentra el principal núcleo de población y el muelle. La primera persona con la que se encontró fue con Pepe Goberna, un marinero natural de Ons y que acababa de amarrar su barco para ir a ver a su padre. "Llegó descalzo, con solo unos calcetines, la ropa interior y una camiseta. Me dijo que habían volcado en la zona de O Centulo, que él y otra persona habían llegado a las rocas, pero que su hermano seguía en el agua", relata Goberna.

Este encuentro tuvo lugar pasadas las 11.30 horas y se estima que el hombre necesitaría aproximadamente una hora para cubrir la distancia entre Punta Centulo y el puerto de Ons. Hay aproximadamente cuatro kilómetros entre ambos puntos y las personas que conocen la isla aseguran que subir desde las rocas a pie de mar hasta el camino es un trayecto empinado y fatigoso.

De inmediato se subieron a la planeadora del percebeiro isleño, la "Elvira Dous", y se dirigieron al punto donde sucedió el naufragio. Pero al llegar no había ni rastro del desaparecido y tampoco se veía al otro marinero que había llegado a tierra. "El mar estaba muy bravo, había mar de fondo y las mareas están muy vivas. En esa zona revienta con todo", explica Goberna, que conoce bien el lugar. La intención de los tripulantes de la "Rosa" era inspeccionar este entorno para comprobar si había mejilla y regresar hoy si las condiciones eran favorables. "Es una zona a la que ayer a lo mejor se podía ir, pero no acercarse demasiado a las piedras si no conoces bien el sitio y los bajos", explican marineros de Bueu.

Durante los primeros momentos se habló de dos desaparecidos porque el otro marinero que había alcanzado la costa, Juan Ramón Allo, no estaba en el lugar. Se temía que se hubiese lanzado al mar para intentar ayudar a su compañero y finalmente ninguno de los dos fuese capaz de ponerse a salvo. Poco más tarde se supo que también había emprendido el camino a pie entre Punta Centulo y el puerto de Ons. Allí llegó hasta el restaurante Casa Checho, donde explicó que Iván Otero se había hundido sin volver a salir a la superficie.

El dispositivo de rescate movilizado incluye a los helicópteros "Pesca I" y "Helimer", la patrullera "Corvo Mariño" de la Guardia Civil, la lancha "Salvamar Sargadelos" de Salvamento Marítimo, las "Paio Gómez Chariño" "Punta Falcoeiro" de Gardacostas de Galicia y un remolcador de la Escuela Naval de Marín. Esta embarcación encontró por la tarde ropa y botas a una milla y media al norte del lugar del naufragio. Desde tierra colaboraron en la búsqueda personal de vigilancia del Parque Nacional Illas Atlánticas.

La embarcación de la Guardia Civil se encargó de recoger a los dos supervivientes y de remolcar la planeadora hasta el puerto de Portonovo. Arturo Otero y Juan Ramón Allo fueron atendidos en el centro de salud de la localidad y poco después recibieron el alta.

Al dispositivo de búsqueda por mar se incorporaron pesqueros y entre las personas a bordo estaban el padre y los hermanos del desaparecido. Las condiciones del mar no están ayudando en las tareas. Ayer estaba activada una alerta naranja, con aviso de olas de hasta siete metros en el litoral. "El lunes intentamos ir a trabajar a Ons, pero no pudimos: el mar ponía los pelos de punta", explicaba un patrón del cerco de Bueu para ilustrar la situación. En un primer momento también hubo cierta confusión en el municipio bueués porque la noticia era que se había hundido "el Rosa" y muchos temían que fuese un barco del pulpo llamado "Rosa de los Vientos", pero que se encontraba en el puerto.