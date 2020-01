El PP critica la instalación de atracciones en el parque de tráfico

El grupo municipal del Partido Popular critica la instalación de atracciones enel parque infantil de tráfico en Navidad. Recuerda que fue un parque que inauguró el propio regior local en el mes de septiembre "No tiene sentido que permaneciera inutilizado cuando más proveso pueden sacar los chavales, qu están de vacaciones. Hai espacios alternativos donde situar estas atracciones", manifestan los populares.

Añade el partido mayoritario de la oposición que es difícil entender que se coloquen las atracciones sore un pavimento estrenado hace tres meses y que no es adecuado para ese uso, con el deterioro qu e supone para el mismo. "Tanto saca pecho de ese nuevo espacio dedicado a los pequeños para después destinarlos a otros usos. No pasa nada. Ya vovlverán a pintar, porque otra cosa no, pero de pintar en el suelo el gobierno de Xosé Manuel Pazos (ACE) sabe mucho", ironiza. Añade que se incia un nuevo año, pero que lo que no es nuevo es la improvisación y la falta de criterio con el que trabaja el gobierno.