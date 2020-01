Bueu estudiará limitar el tráfico en Castelao y aumentar la animación en la próxima cabalgata de Reyes

Limitación del tráfico en viales como la calle Castelao, incremento de los grupos de animación y conseguir la implicación de los colectivos. Estas son las tres líneas que maneja el Concello de Bueu para tratar de mejorar la cabalgata de Reyes el próximo año después de que la de este haya dejado un buen sabor de boca en la Concellería de Cultura que dirige Xosé Leal. "Tanto el año pasado como este hemos vuelto a ilusionar a la gente, apostando de nuevo por introducir la temática de las embarcaciones tradicionales y por meter animación musical", afirma el edil, que amplía su valoración positiva del desfile de Reyes a la programación de Nadal, "que contó con muchas novedades y una buena respuesta del público".

Leal asegura que se estudiará restringir el tráfico en algunas zonas, "como por ejemplo Castelao. Queremos potenciarla como una calle de actividad comercial y se merece que un evento como este luzca mucho más a su paso por ella". Además del agradecimiento a las Anpas de Beluso, Cela y Virxe Milagrosa, así como a la Asociación Os Galos, Leal quiso destacar que la idea será reforzar el desfile con más animación, pero también estimular a los diferentes colectivos "para que sean partícipes, viendo el éxito de estos dos años".

Otro de los puntos fuertes del programa navideño fue la celebración de sendas fiestas de fin de año, una infantil y otra para adultos, que también merecieron el visto bueno del concejal. "La de adultos, con la actuación de la orquesta Distrito 7, fue un éxito, porque congregó a gente de todas las edades y se les dio una forma de ocio que no existía", mientras que la dirigida a los más jóvenes "esperamos que se convierta en tradición". Leal destacó asimismo la "buena acogida" de los cantos de taberna y no descarta realizarlos en otras épocas del año a petición de los propios hosteleros.

No faltó tampoco la autocrítica, porque la apuesta por descentralizar actividades no acabó de cuajar en las parroquias. "En Cela y Beluso no tuvimos el público deseado, por lo que debemos mejorar en coordinación y publicidad", sentencia el concejal de Cultura.