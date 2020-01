El BNG pide a Fandiño que convoque la reunión para la ordenanza de huertas urbanas

El BNG solicitaba al concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, el socialista Hugo Fandiño, que convoque la reunión a la que se había comprometido para elaborar una ordenanza de huertas urbanas. Los nacionalistas consideran que la implantación de huertas municipales en el concello es una actuación muy beneficiosa , tanto desde una perspectiva de recuperación y mantenimiento de espacios como de integración y convivencia entre diferentes colectivos, favoreciendo las relaciones intergeneracionales e interculturales, al tiempo que se ahonda en un mayor respecto por el medio ambiente y la producción de alimentos de calidad.

Los nacionalistas recuerdan que en el pleno celebrado el 26 de noviembre de 2019, el concejal de Medio Ambiente presentó una ordenanza reguladora de uso de huertas urbanas, que llevó sin negociar con grupos de la oposición, además presentaba taras, por lo que el BNG solicitó y consiguió la retirada de la ordenanza. Se propuso la reunión para el día 11 de noviembre a las 10.00 horas, pero el BNG recordó que sus concejales no tenían dedicación exclusiva, por lo que solicitó que se convocase fuera de horario laboral. La reunión se canceló, pero no hubo más novedades. Asegura el BNG que convocar dentro de horario laboral no favorece en nada la participación y el diálogo con los grupos municipales, como tampoco llevar propuestas sin haber consensuadas previamente, teniendo en cuenta el actual gobierno, que precisa de los apoyos de otros grupos para sacar adelante sus propuestas.