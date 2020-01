El BNG celebra el apoyo a Sánchez que se verá en la AP-9, Ence o el saneamiento de las rías

Los nacionalistas de la comarca de O Morrazo celebraron ayer el voto a favor del diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, para permitir el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Matizan que es un apoyo exclusivo a la investidura como presidente de Pedro Sánchez, aunque "supone avances en el reconocimiento que Galicia se merece y contempla aspectos que consideramos muy positivos pra Galicia en general y para O Morrazo, en particular".

Así, dentro del acuerdo suscrito entre el BNG y el PSOE se incluyen compromisos concretos en infraestructuras básicas que comienzan por la transferencia de la Autopista AP-9, además de otros para el saneamiento de las rías y el traslado de la pastera de Ence o la construcción naval "temas de gran incidencia en O Morrazo y que generan gran preocupación social". Los nacionalistas destacan que con el apoyo a la investidura se constata "la utilidad práctica del nacionalismo gallego y se cumple lo prometido durante la campaña electoral de que solo un diputado del BNG es quien condiciona la gobernabilidad del Estado y tirar beneficios prácticos para la sociedad gallega".

Para la agrupación comarcal del BNG, "ahora solo falta esperar al cumplimiento riguroso de lo recogido en el acuerdo firmado por parte del nuevo gobierno y de su presidente", por lo que asegura que el Bloque estará vigilante.

El acuerdo se recoge en trece puntos que empiezan por avanzar en la decisión del autogobierno gallego, impulsar reformas par adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia, asegurando a Galicia el mismo estatus que a Cataluña y Euskadi; y apoyo a la lengua gallega. También contempla compromisos con linfraestructuras básicas (transferencia de la AP-9, modernizar la red interior ferroviaria, actuar sobre la red ferroviaria de mercancías-Corredor do Atlántico-,e impulsar el saneamiento de las rías); así como participar en los procesos de descarbonización e incluir a Galicia en el Plan de Acción urgente para Países del Carbón y Centrales Cerradas 2019-2021. También se contempla en el acuerdo la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, financiación de la Ley de Autonomía personal y Atención a personas en Situación de Dependencia; medidas para evitar que las prestaciones recibidas desde el extranejro por emigrantes retornados tributen dos veces y mejora de las tasas de reposición de efectivos en las administraciones públicas,. El acuerdo establece compensaciones tarifarias a las comunidades productoras excedentarias de energía eléctrica para abaratar la factura de la luz y derogar la reforma laboral.

Los socialistas de Moaña, a través de su secretario local, Mario Rodríguez, también se manifiestan y califican el día de ayer de hito histórico para el país . "Por primera vez desde la Segunda República se consolida en el Estado Español un Gobierno de coalición y con marcado carácter progresista", señala.

El secretario local añade que "el PSOE ha demostrado una vez más, ser la fuerza que aglutina los anhelos progresistas de nuestro país" y desde la agrupación en Moaña quieren transmitir a la sociedad moañesa que "el Partido Socialista ha sido la fuerza política que ha desbloqueado la situación, consiguiendo articular una mayoría parlamentaria que aglutina todas las voluntades progresistas del país. Esto, sin duda, ha contribuido a frenar el avance de la ultraderecha y a garantizar la libertad, logrando despejar el camino del progreso social y la modernización".

Entienden que el nuevo gobierno encabezado por un presidente socialista, d esde la defensa de la autonomía gallega reconocida en la Constitución y teniendo muy presentes los problemas que el PP no ha resuelto en Galicia, "contribuirá a mejorar la vida de los ciudadanos. Añade que, los hitos recientes, sin los que no se entendería el desarrollo y avance de Moaña en particular y de O Morrazo en general, han sido capitaneados por gobiernos socialistas, como la eliminación del peaje de Rande o la regeneración del espacio de costa urbana de A Xunqueira.