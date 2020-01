Ningún día sin una línea en la vida de Camaño

El párroco de Cangas y doctor en Historia del Arte, además de arqueólogo, Emilio Alfonso Fernández Sotelo, ha culminado el tercer número de la Revista de Arte Morrazo, en la que analiza una selección de 59 pinturas del género de la naturaleza muerta y bodegón del artista cangués Camilo Camaño al que ya le había dedicado el primer número monográfico en 2015 sobre sus restratos. La revista, con 124 páginas con cuidada impresión, se presenta este jueves, día 9, en el salón de plenos de Cangas, a las 20:00 horas. Alfonso Fernández comenzó a publicar esta revista hace cuatro años por su pasión por el arte.

A Camilo Camaño le vale un poso de café o el resto de un tinto en un furancho para pintar, sobre trazos de rotulador, flores como las que dejó en la pared del Pisco, en su parroquia de Coiro, que una mano nueva de pintura ha escondido. Estas creaciones son el alma del artista, su estado de ánimo y cumple lo que para Alfonso Fernández, es fundamental para hablar de todo artista como es descubrir su alma: "La ocasión surge en las postrimerías de una reunión, sobre cualquier papel, bandeja de pasteles, la pared blanca del local frecuentado, algo ennegrecida por el humo de los cigarrillos y la huella del tiempo. Con ello demuestra el oficio que los años y la experiencia han acumulado. Y si la ocasión no llega, el artista la procurará, dominado por aquella exigencia: "no dejes pasar un día sin una línea", que aconsejaban los clásicos a sus alumnos". Cualquier momento es idóneo para trazar quimeras sobre el papel o cualquier otro soporte. Así comienza Alfonso Fernández la presentación de la revista monográfica de arte "Morrazo", dedicada en su tercer número a Camilo Camaño, a través de una selección de 59 obras que podrían clasificarse dentro del género de naturaleza muerta o bodegones, pero que el historiador y arqueólogo no cree que el propio Camaño se hubiera parado a reflexionar si su obra obedecía a unos criterios determinados y a una intencionalidad al ejecutarla. Para Fernández, que además de doctor en Historia del Arte y Arqueología, es párroco de O Hío, su pasión por el arte le llevó en 2015 a poner en marcha la iniciativa de esta Revista de Arte cuya tercera edición se presenta este jueves día 9, en el salón de plenos del Concello de Cangas, a las 20:00 horas, bajo el título de "Camilo Camaño Gestido, poeta de lo cotidiano-poeta do cotiá".

El artista, dice el autor, no pinta bodegones para satisfacer la vanidad de un posible comprador, "surge espontánea, sin intencionalidad previa, incluso aquellas que son reivindicativas porque varios artistas se reúnen para denunciar una injustica y para exigir más atención en la conservación de la naturaleza. Otras veces las reuniones son festivas y concluyen dejando constancia de tal acontecimiento". De hecho en la selección de obras que analiza Alfonso Fernández, hay una con el texto "Una tarde de troula, verbo e arte, con Veiga e Triunfo".

El autor divide la selección de obras en cinco apartados englobados en "El arte de lo cotidiano", en donde comienza su análisis con la exaltación de la naturaleza a través de la infancia mediante la pintura "Niña con flores". En "Sugerencias de la naturaleza y de la vida misma", el párroco de O Hío analiza 10 cuadros dde flores, en los que el artista propone transmitir, a través de las plantas más silvestres que la naturaleza produce, la belleza de lo cotidiano y él descubre su mundo más íntimo. Bajo el título de "Florero, botella, copa-vaso, frutas", se analizan nueve pinturas, sin equivalencia cronológica, pero en donde se experimenta con el diseño y los colores. En el capítulo de "La mesa. Trabajando la perspectiva I" hay 12 cuadros, en los que la mesa es el elemento común y familiar. En algunos; copas, vasos, botellas y frutas pueden perderse fuera del marco. El siguiente capítulo está dedicado a"La ventana" con obras que prescinden de la corrección formal pero que muestran las dotes de buen dibujante de Camilo Camaño. Y por último, el estudio se centra en 15 cuadros bajo el capítulo "Qué ves desde la ventana?", en el que unas veces aparece la imagen de la soledad del bosque y otras la soledad del paisaje sin árboles o con árboles heridos y moribundos como consumación de una tragedia -¡la naturaleza agredida!- y la presencia de un solo árbol sobre las lomas redondas y peladas.

La Revista incluye una semblanza "Unha flor no ollal" de María Núñez Jalda sobre el artista y un epílogo del autor en el que define el arte de Camaño como empírico y autoexigente, vigoroso dibujante, predominio de la forma, disposición armoniosa de la composición, sobriedad en los temas y colores, expresión de sentimientos, comprometido con la naturaleza y utópico.