De Oriente a Bueu surcando los mares

Con el mar como telón de fondo e inspiración los Reyes Magos de Oriente desembarcaron ayer en Bueu para ser recibidos por mayores y pequeños. Lo hicieron literalmente, ya que Sus Majestades dejaron de un lado a los camellos y arribaron al puerto buenense en tres dornas cedidas por la Asociación Os Galos y con una cuarta embarcación tradicional como acompañante para realizar una recepción real. Fue el aperitivo a una larga jornada que tendría su colofón por la tarde con una cabalgata que reunió a unas 2.000 personas en las calles del municipio.

La carpintería de ribeira de Banda do Río fue el punto de partida de un desfile que contó con el respaldo de unas 2.000 personas, que se agolparon a lo largo del nuevo recorrido de la cabalgata para saludar y vitorear a Sus Majestades, y para recoger alguno de los aproximadamente 500 kilos lanzados desde sus barcos-carrozas. No había mejor lugar para que los Reyes Magos iniciasen su paseo por Bueu, de nuevo en embarcaciones tradicionales montadas sobre vehículos, y con la inestimable ayuda de grupos de niños que los acompañaban en su itinerario. Y es que el mundo del mar volvía a ser protagonista de la cabalgata, con los barcos-carroza decorados con tiburones, medusas o pulpos, y con grupos de animación formando figuras de peces con globos.

La comitiva tomó camino por Banda do Río hasta Francisco Escáneo para desembocar en Pazos Fontenla, donde se agrupaba el mayor número de personas. Allí mayores y pequeños se agolpaban y hacían gala de su rapidez de movimientos para conseguir el mayor número posible de capturas. Pero nada se había dejado a la improvisación y la mayor parte de ellos acudían provistos de bolsas para acumular su botín. Todo transcurrió al ritmo de la música, ya que Melchor, Gaspar y Baltasar no estaban solos. Grupos de gaitas y varias charangas ponían el toque musical, e incluso los encargados de cerrar el desfile eran los músicos de una discoteca móvil, sobre cuatro ruedas, tocando diversos instrumentos.

La comitiva bajó por Castelao y puso el punto y final a su marcha en la Praza do Concello. Allí comenzaron a congregarse los asistentes al desfile, a la espera del discurso de Sus Majestades, que sería leído por la concejala de Mocidade, Macu Rodríguez. No faltaron los mensajes medioambientales, felicitando a los pequeños por su compromiso con la naturaleza y empujándolos a concienciar a sus mayores en esa lucha. Y también hicieron referencia al hecho de que los juguetes "no tienen género", a la vez que se les animó a acordarse de la lengua gallega y a defender las ideas propias sin ofender a los demás. Tras la lectura se dio paso a un espectáculo pirotécnico que serviría de colofón a una de las noches más mágicas de todo el año.

Romería de Santos Reis

Pero la celebración de Reyes en Bueu continuará hoy. Lo hará con una de sus romerías más singulares, la que año tras año congrega a un buen número de fieles en torno a la capilla de Santos Reis, en el lugar de O Valado. La cita arrancará de mañana con una tirada de fuegos, que anuncia las actuaciones de la banda Os Liboreiros, del Grupo de Baile Pais de San Roque, y de las pandereteiras As Falcatruieiras. A continuación se celebrará la misa solemne a las 12.30 horas, con posterior procesión en torno al templo. Y rematará con la degustación de roscón y chocolate.