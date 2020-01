Con Marshall, El Coyote y Correcaminos y Dora, en Moaña

Como si de un plató televisivo se tratara. Por Moaña desfilaron ayer algunos de los grandes personajes de los dibujos animados y series infantiles de la pequeña pantalla, como el cachorro dálmata "Marshall" de La Patrulla Canina, El Coyote y el Correcaminos o Dora Exploradora, que presidieron las carrozas para dar todavía más magia a una cabalgata que comenzó con los Reyes Magos entrando en la villa en coches clásicos y que congregó a más gente que nunca, tal y como señala el concejal de gobierno Aldán Santamarina, que se encargó, desde la Praza do Concello, de ir anunciando, micrófono, en mano, de los pasos que iban dando sus Majestades de Oriente. Cientos de niños, por no decir miles, siguieron la cabalgata desde su inicio en el muelle de A Mosqueira hasta que remató en la Praza do Concello, a lo largo de la calle Concepción Arenal, en el frente marítimo, en una tarde marcada por el sol, pero también por el frío.

Acompñando a los Reyes acudieron, como es tradición, casi una decena de jinetes a lomos de caballos, de la Asociación Cabaleiros Adoc de Moaña y también patinadores del club Moañapatina.

En la Praza do Concello, el Concello de Moaña dispuso de dos hinchables gratuitos para que los niños jugaran mientras esperaban unos a los Reyes y durante la recepción y posterior fiesta. Además los más pequeños se pudieron subir a los caballos de los Cabaleiros de Moaña, para hacerse fotos.

Los Reyes Magos entraron en la Praza do Concello sobre las siete de la tarde y se sentaron en sus tronos, en las escaleras del ayuntamiento, para recibir a los niños, que aguardaban ansiosos en una larga cola para hacerles llegar sus peticiones de regalos, que hoy lucirán por las calles del municipipo en un día que se espera soleado..

El concejal de Cultura, Carlos Juncal, junto a las ediles de gobierno Coral Ríos y María Ortega siguieron la cabalgata vestidos de pajes y supervisando que no hubiera ningún percance. Solo se registró un pequeño incidente cuando un conductor salió de un garaje en Concepción Arenal y se metió entre la cabalgata aunque con la ayuda de la Policía todo se resolvió sin problema.