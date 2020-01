El grupo del PP presentará una moción

El PP, que fue quien inició el proceso de regularización a través de la Disposición Transitoria 1 de la Ley de Costas, anuncia que presentará una moción al pleno y una batería de preguntas sobre la polémica de los correos electrónicos en relación al recurso de casación de los núcleos costeros. Solicitará también responsabilidades a Mariano Abalo que en aquel momento era edil de Urbanismo.

"Desde el Partido Popular no vamos a entrar en el juego de si el alcalde era conocedor desde el mes de abril de 2019 o se enteró por la prensa. Lo que está claro es que recibió un mail directamente en Alcaldía en el mes de abril donde se le informaba. El tiempo pone a cada uno en su sitio y se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Es muy triste y no habla bien de un alcalde que gobierna un ayuntamiento de 26.000 habitantes que se entero por la prensa ocho meses después. Es una muestra del desinterés y desgana por parte del regidor local. Que un problema de vital importancia, que afecta a más de 600 viviendas, si el no se enteró por equis motivos, se lo oculte su concejal de Urbanismo, Mariano Abalo. A ver si ahora el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) tampoco puede dormir por culpa de su compañero Abalo. Desde que éste tomó las riendas de la delimitación de los núcleos costeros fue un proceso de anomalías, irregularidades."

El PP recuerda que en la última reunión sobre el PXOM solicitó que se incorporarán los nueve núcleos costeros que figuran en el expediente y que la respuesta fue negativa y reacia por parte del asesor del PXOM. Recuerda que también hubo callada por parte del equipo redactor. "De la misma forma que se rebajó en el PXOM la línea de Costas par dos casas en Rodeira se proceda para el resto de los núcleos". El PP solicitará fecha de inicio y fin de la investigación abierta por el alcalde.