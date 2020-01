Los grafiti llegan hasta el Concello y Vilas demanda más vigilancia

El concejal socialista de Bueu, José Vilas, asegura que en los últimos años, el centro urbano de Bueu ha sufrido un notable deterioro del que el alcalde, a su entender,"parece no enterarse". Raro es el edificio de Bueu que no tiene un grafiti, asegura el edil, "lo que se traduce en daños estéticos, pero también en perjuicios económicos, pues se devalúan las propiedades y se obliga a los propietarios a realizar un desembolso para eliminar las pintadas".

Añade que esta lacra también está afectando a los edificoos públicos y que basta ver la entrada de la casa consistorial: "No sé cómo no les da vergüenza pasar todos los días y no tomar medidas". Dice que urge que los servicios de limpieza eliminen cualquier rastro de pintadas en puertas, paredes y ventanas de este principal edificio de Bueu, como de cualquier otro en una situación similar y pide luchar contra esta lacra de las pintadas con más vigilancia de la Policía Local, realizando denuncias y pidiendo la colaboración ciudadana.