El gobierno señala que el contrato de la limpieza viaria es para las fechas navideñas

El gobierno local está escandalizado con la política "destructiva" del Partido Popular. No entiende que se ponga en duda un contrato para la limpieza viaria, que se critique cuando se trata de una cuestión puntual para las fechas navideñas. El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, asegura que si el pueblo después no está limpio serían los primeros en criticar. Asegura el regidor local que se trata de criticar por criticar, poniendo en duda contratos que ellos mismos llevaron a cabo y con empresas que en la etapa de gobierno del PP, entre 2011 y 2015 eran amigas. Asegura que esta crítica solo se entiende bajo el prisma de sembrar sospechas donde no las hay. Recuerda también que el Concello de Cangas carece de trabajadores debido al famoso Plan de Ajuste impuesto por el Partido Popular cuando gobernaba en España Mariano Rajoy., que es el que le impide contratar personal

Todo esto viene al caso porque el grupo municipal del PP anuncio su intención de presentar el lunes una petición por registro municipal para que el gobierno entregara toda la documentación relacionada con el nuevo contrato de la limpieza viaria. Está convencido de que se trata de un nuevo fraccionamiento de contrato y acusa al gobierno de privatizar servicios, cuando su promesa era municipalizar.