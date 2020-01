Fandiño acude a su reunión con López Veiga para decir no al convenio de O Salgueirón

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, el socialista Hugo Fandiño, se reunirá el próximo día 10 con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. El motivo no es otro que no entra en los planes del gobierno bipartito firmar otra vez el convenio para mantener el paseo de O Salgueirón, y menos con las condiciones que trata de imponer: que el Concello de Cangas se encargue del mantenimiento y al Puerto de Vigo se le exima del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. No se está por la labor y así se lo transmitirá directamente.

Pero debajo del brazo, Hugo Fandiño llevará otras demandas, algunas históricas y que en su día la Autoridad Portuaria de Vigo había aceptado planeamiento. No hay que olvidar que la construcción del aseo de O Salgueirón está ligado a la cesión por parte del Puerto de Vigo al Concello de Cangas del terreno de dominio público que comprende desde la torre de Massó hasta la ballenera. Fue una promesa que realizó el que fue presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López Chaves, cuando gobernaba en Cangas el Partido Popular de José Enrique Sotelo. De hecho, el propio López Chaves se desplazó a Cangas para presentar la cesión momentos antes de un proceso de campaña electoral. Pero cuando Chaves dejó su puesto para pasar a ejercer de delegado de la Xunta de Galicia en Vigo, su sustituto, Enrique López Veiga dijo que no. Aseguró que su decisión estaba basada en datos económicos y que no podía deshacerse de ese patrimonio tan valioso. No importó nada que la desafectación de los terrenos fuese aprobada por el Consejo de Administración del Puerto de Vigo, algo que a día de hoy todavía no se entiende. Pero Cangas no está dispuesta a olvidar esta afrenta. Así que el edil socialista lleva el encargo de decir que no al convenio y exigir que se cumpla un acuerdo aprobado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. El gobierno local está dispuesto a abandonar el mantenimiento del paseo. No puede ser que todos los convenios que firme el Concello, tanto con Puertos de Galicia como con la Autoridad Portuaria supongan un gasto más para las depauperadas arcas municipales. Si el convenio no se firma exigirá por todas las vías posibles que la Autoridad Portuaria mantenga el paseo, porque el Concello de Cangas no está dispuesto a consentir otra vez imágenes lastimosas del mismo por el desinterés del Puerto de Vigo.

En el mes de octubre del pasado año finalizó el convenio que ahora solo una parte quiere renovar.