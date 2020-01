Daniel González insiste en la importancia de sacar adelante el auditorio municipal

El PP de Moaña continúa con el balance de 2019 y en esta ocasión, el edil Daniel González, hace mención a " un tema muy recurrente por parte del bigoberno en épocas electorales", como es el de la construcción del auditorio, "un asunto importante y espinoso".

Señala que es importante porque es una infraestructura muy necesaria: "Constantemente hay que pedir el pabellón de Reibón o ir al Instituto de As Barxas porque no disponemos de un sitio acorde a nuestras necesidades. Además hay numerosas organizaciones y agrupaciones que demandan un edificio de estas características y nos encontramos que deben pedir pequeños espacios compartidos o insuficientes".

Por otra parte destaca que sería una "inversión turística en potencia, ya que nos permitiría traer monólogos, espectáculos varios, cine, conciertos y uotros eventos culturales muy enriquecedores, prácticos, educativos y sanos (se me ocurren por ejemplo, obras de teatro contra la violencia de género)".

Explica que el tema es espinoso por culpa de la política. "Este tema se ha transformado en un arma electoralista por parte del bigobierno, que culpa a la Xunta de no proporcionar fondos para su construcciçon. Sin embargo no oímos nada de los 1,8 millones comprometidos por la Diputación de Pontevedra en 2015. Se presume de diputación desde el concello pero no sabemos nada de esos 1,8 millones de euros. En realidad no sabemos nada de la diputación en este tema porque al bigobierno no le interesa".

En este sentido critica la "indiferencia" del concejal de Cultura al preguntarle varias veces por esta cuestión en las comisiones informáticas "y la única respuesta que obtenemos es silencio. Debe esperar a que sean los vecinosque se vuelvan a reunir en otra gran marcha para sumarse hipocritamente como hicieron el año pasado".

La solución pasa porque el concejal reúna tanto a los grupos municipales como a las agrupaciones/asociaciones y emprendamos de una vez por todas esta obra y así cesar las burlas al pueblo moañés después de más de 20 años".